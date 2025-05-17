سينر ينهي «الانتظار 47»!

روما (رويترز)



قدم يانيك سينر المصنف الأول عالمياً أداءً رائعاً في نصف النهائي، ليحول تأخره بمجموعة إلى انتصار على الأميركي تومي بول 1-6 و6-صفر و6-3، ليضرب موعداً مع كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس.

وأنهى سينر انتظارا دام 47 عاماً حتى يبلغ لاعب إيطالي نهائي فردي الرجال في روما، بعد خسارة أدريانو باناتا للقب أمام بيورن بورج عام 1978.

وعندما كان يرسل في البداية، صعق بول المصنف 11 الجماهير، عندما تقدم 5-صفر في المجموعة الأولى أمام سينر الذي دخل المباراة، بعد سلسلة انتصارات بلغت 25 مباراة متتالية هي الأفضل في مسيرته.

لكن اللاعب الإيطالي المصنف الأول، الذي عاد للمنافسات هذا الأسبوع بعد إيقافه ثلاثة شهور بسبب المنشطات، حافظ على هدوئه وانتفض بشكل مذهل في المجموعة الثانية، ونجح سينر في إنهاء المجموعة الثانية دون حصول منافسه على أي شوط.

وتقدم سينر، الذي يخوض أولى بطولاته منذ فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، 3-صفر في المجموعة الحاسمة قبل أن يشق طريقه للنهائي السابع له في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.

وقال سينر «الطقس كان مختلفاً تماماً، الأجواء كانت أكثر برودة قليلاً والكرة أثقل قليلاً، عانيت من ذلك بعض الشيء، لقد كسر إرسالي مباشرة، وكانت تلك لكمة قوية في وجهي، لكنني حاولت الحفاظ على تركيزي الذهني، حاولت فهم ما يمكن أن يكون أفضل طريقة للعب، حافظت على أدائي في المجموعة الأولى. الفوز بشوط واحد في هذه المجموعة كان مهما جدا بالنسبة لي».

اللاعب البالغ عمره 23 عاماً سيلتقي مع المصنف الثالث عالميا ألكاراز الأحد، آخر لاعب تغلب عليه عندما التقى اللاعبان في نهائي بطولة الصين المفتوحة في أكتوبر الماضي، قبل أن يبدأ سينر مسيرة انتصاراته التي بلغت الآن 26 مباراة متتالية.

وأضاف سينر «إذا أردت الفوز يوم الأحد، يجب أن أقدم أفضل أداء لي، كارلوس قدم أداءً رائعاً، دعونا نرى ما سيحدث».

وبلغ ألكاراز نهائي بطولة روما للمرة الأولى، بعد فوزه المثير 6-3 و7-6 على الإيطالي لورنسو موسيتي.

وبدأ موسيتي، الذي كان يحاول الثأر من خسارته أمام ألكاراز في نهائي مونت كارلو الشهر الماضي، المباراة بقوة لكن اللاعب الإسباني تقدم بعد أن كسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الأولى.

ومع حسم ألكاراز للمجموعة الافتتاحية بعد أداء قوي، حطم موسيتي المحبط مضربه وصفع نفسه قبل أن يهب الجمهور لمؤازرته، وتقدم موسيتي 4-2 في المجموعة الثانية قبل أن يقاتل ألكاراز ليفرض التعادل في المجموعات، وأنقذ اللاعب الإيطالي نقطة للفوز بالمباراة وفرض شوطاً فاصلاً، لكن ألكاراز حقق الفوز.

وقال ألكاراز «كان اليوم صعباً للغاية في ظل الظروف الجوية، كان اللعب صعبا مع هذه الرياح، لم يكن الأمر يتعلق باللعب بطريقة رائعة ومذهلة، لكن كان يتعلق باللعب بذكاء وقوة وتقديم أقصى أداء لديك وانتظار الفرصة للعب بقوة، وأعتقد أنني فعلت ذلك بشكل جيد للغاية».