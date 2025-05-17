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الرياضة

«الإمارات للدراجات» حديث العالم في «طواف إيطاليا»

«الإمارات للدراجات» حديث العالم في «طواف إيطاليا»
17 مايو 2025 10:10

مراد المصري (أبوظبي)

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تصدر فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات، أغلفة الصحفة العالمية، بعد التألق في المرحلة السابعة في طواف إيطاليا، بفوز الدراج الإسباني خوان أيوسو بلقب هذه المرحلة، مما جعل الفريق يعتلي صدارة ترتيب الفرق في واحد من أكبر السباقات على الروزنامة الدولية. 
وأثبت أيوسو، الذي تم اختياره لتولي قيادة الفريق في هذا السباق، أنه على قدر المسؤولية، وهو الذي تصدر غلاف صحيفة «ماركا» الأشهر في إسبانيا، بعنوان «عرض أيوسو» أو «أيوسو شو» باللغة الإنجليزية، بعد الفوز في المرحلة السابعة، والتي كانت جبلية لمسافة 168 كلم، وقطعها بزمن وقدره 4,20,25 ساعة.
وبفضل الفوز في المرحلة السابعة، اعتلى أيوسو صدارة قائمة الدراجين الشباب في الطواف، كما وضع فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات في صدارة تصنيف الفريق، إلا أن الجميع يدرك أهمية الحفاظ على هذا النسق بالنفس الطويل، كون الطواف يمتد لـ 21 جولة، حيث يعتبر من السباقات الكبرى في عالم الدراجات الهوائية.
من جانبها كالت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الأشهر في إيطاليا، المديح لأيوسو، بعد الانتصار في المرحلة السابعة، وفي مقال بعنوان «قوي في التسلق، صلب في سباقات الزمن، سريع في سباقات السرعة: أيوسو، الصبي الذي يحلم باللون الوردي - بالإشارة إلى لون قميص بطل الطواف الوردي»، أوضحت الصحيفة أن الدراج الذي كان يظن في طفولته أنه «ميسي الجديد» حيث أراد لعب كرة القدم قبل التحول إلى الدراجات الهوائية، إلى الصرامة العلمية للتحضير الجنوني، أثبت أيوسو نفسه باعتباره الوجه الجديد لرياضة ركوب الدراجات: طموح، لامع، وقائد بالفعل بين أفضل الدراجين، وأن فوزه لم يكن صدفة أبداً، وإنما «مميزاً»، وهو الذي يحلم بالفوز بلقب هذا الطواف لأول مرة في مسيرته، وتحقيق حلمه منذ الصغر، وإن كان كما كشف سابقاً أنه كان يحلم أن يصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم، ويرى نفسه «ميسي الجديد»، حيث ذهب للعب في نادي كانيلاس في إسبانيا، ثم في أكاديمية ريال مدريد، إلا أن وضعه في مركز الظهير الأيمن بعيداً للغاية عن المرمى، جعله يبحث عن رياضة أخرى ليختار الدراجات الهوائية في نهاية المطاف، حيث أدرك بعد ذلك أنه يريد أن يصبح أفضل دراج في العالم.

الإمارات للدراجات
جولة إيطاليا للدراجات
خوان أيوسو
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