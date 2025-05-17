«أسطورة السرعة» تتراجع في «الدوري الماسي»



الدوحة (أ ف ب)



حلت أسطورة سباقات السرعة الجامايكية شيلي-آن فرايزر برايس رابعة في سباق 100 متر، في لقاء الدوحة الدولي، ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وسجلت فرايزر-برايس (38 عاماً) 11.05 ثانية، في حين كان الفوز من نصيب مواطنتها تيا كلايتون (10.92 ثانية) التي تفوقت على شقيقتها تينا (11.02 ثانية)، في حين جاءت البريطانية آيمي هانت ثالثة (11.03).

وكانت فرايزر-برايس البطلة الأولمبية مرتين في سباق 100 متر، انسحبت من نصف النهائي في دورة ألعاب باريس الأولمبية الصيف الماضي، وتشارك في أحدى مراحل الدوري الماسي للمرة الأولى منذ عام 2022، وكانت العداءة الجامايكية حلت أولى في آخر مشاركة لها في الدوحة عام 2022 مسجلة 10.84 ثانية.

وفي سباق 400 متر، كان الفوز من نصيب البحرينية سلوى عيد ناصر بتسجيلها 49.83 ثانية.

وكانت عيد ناصر توجت بطلة لهذا السباق في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في الدوحة عام 2019 قبل أن تكتفي بالميدالية الفضية في ألعاب باريس العام الماضي.

وفي فئة الرجال، كان الفوز من نصيب البطل الأولمبي البوتسواني ليتزيلي تيبوجو في سباق 200 م مسجلا 20.10 ثانية، وكان بإمكان تيبوجو النزول تحت حاجز العشرين ثانية، لكنه خفف من سرعته، بعد أن ضمن الفوز في الأمتار الأخيرة، وحل ثانياً الأميركي كورتني ليندساي (20.11)، وثالثاً الليبيري جون فاهنبوله (20.26).