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الرياضة

خورفكان يتجه لتجديد عقد «النمر»

خورفكان يتجه لتجديد عقد «النمر»
17 مايو 2025 11:40

فيصل النقبي (خورفكان) 

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تتجه شركة خورفكان لكرة القدم، لتجديد عقد المدرب الوطني عبدالمجيد النمر، الذي قاد الفريق لتحقيق نتائج تاريخية في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، في خطوة تعكس التزامها بالاستقرار الفني وتعزيز النجاحات، والبناء على النجاحات، استعداداً للموسم المقبل. 
منذ توليه المهمة في الجولة الثامنة خلفاً للروماني إيسايلا، استطاع النمر تحويل مسار الفريق من المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط إلى المركز السابع برصيد 31 نقطة، محققاً خمسة انتصارات متتالية للمرة الأولى في تاريخ النادي بالدوري، ومؤكداً على كفاءة المدرب المواطن.
تُوِّجت جهود النمر بحصوله على جائزة «أفضل مدرب» عن شهر أبريل الماضي، تقديراً للنتائج المميزة التي حققها مع الفريق.
وعلى الرغم من عدم إعلان النادي رسمياً عن تجديد العقد حتى الآن، إلا أن النمر يقود الفريق بامتياز حتى نهاية الموسم. 
يُذكر أن النمر يمتلك خبرة تدريبية تمتد لأكثر من 24 عاماً، وسبق له العمل مع أندية الشارقة وحتا، بالإضافة إلى عمله كمحلل فني ومحاضر في اتحاد كرة القدم الإماراتي والآسيوي. 

خورفكان
عبدالمجيد النمر
دوري أدنوك للمحترفين
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