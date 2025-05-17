كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يحتضن مضمار كابانيللي في العاصمة الإيطالية روما، غداً الأحد، منافسات المحطة الخامسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثانية والثلاثين، التي تواصل حضورها القوي في مشهد سباقات الخيل العالمية.

وتقام الكأس الغالية، دعماً لاستدامة خطط تطوير منظومة سباقات الخيل العربي والعمل على تشجيع الملاك والمربين حول العالم لزيادة الاهتمام برعاية وتربية الخيل العربي ورفعة شأنه بكافة دول العالم، دعماً لتعزيز مكانته وحضوره البارز في السباقات العالمية الكبرى.

وتشهد المحطة الإيطالية، مواجهة أوروبية من العيار الثقيل وصراع يجمع الأقوياء والنخبة وسط مشاركة 16 خيلاً، تمثل أفضل مرابط الخيل العربية في إيطاليا وأوروبا، وذلك في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر عشبي، وتبلغ قيمة جوائزه 300 ألف يورو ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تجمع قائمة الخيول المشاركة كلاً من ممثل الإمارات في سباق المحطة الإيطالية «إش أم الشاهين» (المرتجز X الشيحانة بنت منجز) للمالك هلال العلوي وتحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو، كما يشهد السباق مشاركة «عفجان» (تي أم فريد تكساس X مزون بنت عامر) بشعار الشقب ريسينج وتحت إشراف جون دو ميول، وتحت قيادة الفارس أوليفييه داندينيه، «الزير» (المأمون مونلو X اسماء الخالدية) لمحمد بن فهد بن عبد الله حمد العطية، وتحت إشراف فرانسو روهو وقيادة الفارس جيوم جيدج جيه، كما يتواجد مربط وذنان ريسينج في السباق عبر ممثله «رائد» (عامر X أونداره بنت منجز)، وذلك بإشراف جون دو ميول وقيادة الفارس توماس لوكاسيك، كما تضم القائمة، التجاني في دي سي، ديليريو، ديامانتي دي تريزينتا، الباسو تي، إلينيو دي تريزينتا، إكسترا تايم، فولا دي جالورا، فيروس، فسبيروي، ميركوريو جو، أورلاندو جو، زيفيرو دي شيا).

وتضم قائمة أبطال سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا منذ انطلاقة مشوارها كلاً من، «فزاع الخالدية» 2018 لإسطبلات الخالدية، «أكويا» 2019 للمالك لاندجود واتر لاند، «جازمة عذبه» 2020 لمربط عذبه للسباقات، «حيان» 2021 لياس لإدارة سباقات الخيل، «جارف» 2022 و2023 لهايف بن محمد القحطاني، إضافة إلى «سكا دي ليجل» 2024 ملك عبدالله بن فهد العطية.