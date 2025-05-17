الأحد 18 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ألعاب القوى» يشارك في «الآسيوية»

«ألعاب القوى» يشارك في «الآسيوية»
17 مايو 2025 14:30

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
كلمة دولة الإمارات في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34) في بغداد
عمر السويدي وكوماندو جروب «الأفضل عالمياً» في ختام «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو


أعلن اتحاد ألعاب القوى، مشاركة منتخبنا الوطني في بطوله آسيا للرجال والسيدات، التي تقام في كوريا الجنوبية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وتضم قائمة منتخبنا في البطولة 4 لاعبين ولاعبات هم سليمان عبدالرحمن، ومعاذ فوزي، ومريم كريم، وأمينات قمر الدين.
وأكد ناصر بن عاشور، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة في البطولة تضاف إلى سجل الحضور المستمر لمنتخبنا الوطني في البطولات الخارجية، بعناصر مؤهلة، وقادرة على خوض المنافسات بدرجة عالية من الجاهزية، لحصد النتائج المتميزة، واكتساب الخبرات الدولية، لا سيما أن مثل هذه البطولات تشهد وجود أفضل اللاعبين.
وأوضح أن منتخبنا الوطني نجح في حصد 5 ميداليات مؤخراً، بواقع ذهبيتين في البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات بالسعودية، و3 برونزيات في بطولة الخليج للشباب بالعاصمة القطرية الدوحة.

الإمارات
ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
الذكاء الاصطناعي
الترفيه
أداة الذكاء الاصطناعي للحكومة البريطانية تتجاوز الاختبار بنجاح
اليوم 21:46
هزاع بن زايد يهنئ حاكم الشارقة وولي عهده بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ حاكم الشارقة وولي عهده بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
اليوم 21:24
القمة الدورة العادية (34) في بغداد
علوم الدار
كلمة دولة الإمارات في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34) في بغداد
اليوم 21:20
نيابة عن رئيس الدولة.. سعود بن صقر يحضر مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر
علوم الدار
نيابة عن رئيس الدولة.. سعود بن صقر يحضر مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©