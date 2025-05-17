«ألعاب القوى» يشارك في «الآسيوية»



دبي (وام)



أعلن اتحاد ألعاب القوى، مشاركة منتخبنا الوطني في بطوله آسيا للرجال والسيدات، التي تقام في كوريا الجنوبية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وتضم قائمة منتخبنا في البطولة 4 لاعبين ولاعبات هم سليمان عبدالرحمن، ومعاذ فوزي، ومريم كريم، وأمينات قمر الدين.

وأكد ناصر بن عاشور، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة في البطولة تضاف إلى سجل الحضور المستمر لمنتخبنا الوطني في البطولات الخارجية، بعناصر مؤهلة، وقادرة على خوض المنافسات بدرجة عالية من الجاهزية، لحصد النتائج المتميزة، واكتساب الخبرات الدولية، لا سيما أن مثل هذه البطولات تشهد وجود أفضل اللاعبين.

وأوضح أن منتخبنا الوطني نجح في حصد 5 ميداليات مؤخراً، بواقع ذهبيتين في البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات بالسعودية، و3 برونزيات في بطولة الخليج للشباب بالعاصمة القطرية الدوحة.