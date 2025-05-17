هل يكسر رانييري هيمنة ميلان على روما؟



معتز الشامي (أبوظبي)



تجمع الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي فريقين خيبا الآمال في معظم الموسم، ويحتاجان إلى الفوز لمواصلة سعيهما للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يعود ميلان إلى ملعب «الأولمبيكو» الذي شهد منذ أيام هزيمته في نهائي الكأس أمام بولونيا، ولكن هذه المرة لمواجهة روما صاحب الأرض، في قمة مثيرة يوم الأحد.

وانتهت سلسلة روما الطويلة من دون هزائم الأسبوع الماضي، ما قلل من آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، فيما خسر ميلان في نهائي كأس إيطاليا،، وربما يفوت فرصة التأهل إلى أوروبا تماماً، ويحتل روما المركز السادس برصيد 63 نقطة، متفوقاً بفارق ضئيل على ميلان، الثامن وله 60 نقطة، وقد تؤثر نتيجة هذه المباراة بشكل مباشر على المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية، لا سيما مع تبقي جولة واحدة فقط على النهاية.

ويتأخر ميلان بـ 4 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى «المؤهلة لدوري أبطال أوروبا»، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم، ولا تزال هناك 4 فرق على بعد نقطتين فقط من المركز الرابع، حيث يحتل يوفنتوس المركز الرابع «64 نقطة»، متساوياً مع لاتسيو الخامس، ويحتل بولونيا، المركز السابع «62 نقطة».

ستكون هذه المباراة رقم 500 لمدرب روما المخضرم كلاوديو رانييري في الدوري الإيطالي، ما يجعله المدرب الثاني عشر الذي يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، ويصادف الأحد مرور 34 عاماً و251 يوماً منذ ظهوره الأول مدرباً في الدوري الإيطالي «9 سبتمبر 1990 في قيادة كالياري ضد الإنتر»، وهي الأطول بين أول وآخر مباراة للمدرب في الدرجة الأولى.

حقق ميلان ضد روما أكبر عدد من الانتصارات في تاريخه في الدوري الإيطالي، حيث فاز 80 مرة في 179 مباراة، وتعادل في 54، مقابل 45 فوزاً للجيالوروسي، لم يخسر ميلان في آخر 10 مباريات في الدوري ضد روما «فاز 6 تعادل 4»، وكان آخر فوز لروما في الدوري الإيطالي في 27 أكتوبر 2019 «2-1 في الأولمبيكو».

مع الهزيمة ضد أتالانتا، أنهى روما سلسلة من 19 مباراة دون هزيمة في الدوري «فاز 14 تعادل 5»، يواجه الفريق خطر خسارة مباراتين متتاليتين في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ نوفمبر وديسمبر 2024 «4 مباريات، 2 تحت قيادة إيفان يوريتش، و2 تحت قيادة كلاوديو رانييري»، وفاز ميلان في آخر 3 مباريات في الدوري، ولم يحقق 4 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وكانت آخر مرة سجل فيها 4 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي بين مارس وأبريل 2024 «5 انتصارات»، وسجل ميلان إلى جانب أتالانتا، أكبر عدد من الأهداف منذ «الجولة 20» في الدوري الإيطالي هذا الموسم «كلاهما 29»، بينما من ناحية أخرى، استقبل روما أقل عدد من الأهداف في هذه الفترة «10».

وسجل مهاجم روما أرتيم دوفبيك 12 هدفاً في موسم 2024-2025، وفي آخر 90 عاماً، سجل لاعبان فقط في موسمهما الأول في الدوري الإيطالي أكثر لروما وهما، بيدرو مانفريديني (16هدفاً في 1959-1960)، وتامي أبراهام (17 في 2021-2022).

ويقترب كريستيان بوليسيتش (11 هدفاً في الدوري الإيطالي في 2024-2025) من أفضل موسم له من حيث الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى (12 هدفاً في 2023-2024)، بما في ذلك التمريرات الحاسمة (9 في 2024-2025)، ويمكن للأميركي أن يصبح رابع لاعب فقط في ميلان يصل إلى أكثر من 10 أهداف وأكثر من 10 تمريرات حاسمة في موسم واحد في الدوري الإيطالي في آخر 20 موسما، بعد زلاتان إبراهيموفيتش (14 هدفاً و11 تمريرة حاسمة في 2010-2011)، رونالدينيو (12 هدفاً و14 تمريرة حاسمة في 2009-2010) وكاكا (15 هدفاً و11 تمريرة حاسمة في 2007-2008).