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الرياضة

مدافع البرازيل يتعرض لـ «حريق منزلي»!

مدافع البرازيل يتعرض لـ «حريق منزلي»!
17 مايو 2025 14:22

 
مدريد (د ب أ)

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نقل لوسيو إلى المستشفى بسبب الحروق


ذكر تقرير إعلامي أن لوسيو، قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم، يتلقى العلاج في المستشفى، بعد تعرضه لحروق نتيجة حادث منزلي.
وذكرت صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية أن درجة خطورة الإصابات لا تزال غير معروفة، ولكن ذكر بيان للمستشفى أن لوسيو «47 عاماً» واع وفي حالة مستقرة.
وذكر المستشفى في بيان لموقع «تيرا» الإخباري: «المريض في حالة مستقرة وواع، ويخضع لرعاية فريق متعدد التخصصات، ويتلقى متابعة طبية متخصصة لعلاج الحروق».
وكان لوسيو لاعباً محترفاً في الفترة من 1998 إلى 2019، وفاز بكأس العالم 2002 مع البرازيل، في أوروبا لعب لفرق باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان ويوفنتوس.

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