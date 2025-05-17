«الرئاسة» تحصد 10 انتصارات في 11 شوطاً بـ«ختامي الوثبة» للهجن

أبوظبي (الاتحاد)

سيطرت هجن الرئاسة على منافسات الشعارات الكبرى، لسن الحول والزمول، في اليوم العاشر من المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي يقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2025»، والتي أُقيمت بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة بأبوظبي.

وشهد ميدان الوثبة، إقامة 11 شوطاً لسن الحول والزمول، لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 8 كلم.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها، وسيطرت على المنافسات، وحققت الفوز في 10 أشواط، وشهدت تألقاً لافتاً لمضمر الرئاسة سلطان محمد الوهيبي، ونالت هجن العاصفة نقطة واحدة.

وافتتحت «الوثبة» لهجن الرئاسة، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، انتصارات «الشعار الأحمر»، في أول الأشواط المخصص للحول، بعد أن تفوقت عن جدارة على منافساتها، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:53:63 دقيقة، وحلق«هملول» لهجن الرئاسة مع المضمر نفسه، في الشوط الثاني المخصص للزمول، بعد جاء في صدارة المتنافسين، يتوقيت قدره 13:18:21 دقيقة.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها، وحلقت «مراويح» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، بناموس الشوط الثالث، المخصص للحول، بعد أن وصلت أولاً إلى خط النهاية، بتوقيت قدره 12:35:67 دقيقة (أفضل توقيت). وكسبت «جداً» لهجن الرئاسة مع نفس المضمر المتألق الوهيبي، ناموس الشوط الرابع المخصص للحول، بتوقيت قدره 12:38:16 دقيقة.

وقبض «هملول» لهجن الرئاسة، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، على الشوط الخامس المخصص للزمول، بتوقيت قدره 13:10:37 دقيقة، واستطاعت «متعبة» لهجن الرئاسة، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، كسب ناموس الشوط السادس، بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:57:54 دقيقة.

وفي الشوط السابع، كانت الكلمة لـ«بلاغ» لهجن الرئاسة، مع نفس المضمر السابق، في الشوط السابع المخصص للزمول، بتوقيت قدره 12:36:42 دقيقة.

وظهرت هجن العاصفة في المشهد، وحصد «شاهين» مع المضمر غياث الهلالي، ناموس الشوط الثامن المخصص للزمول، بعد أن تفوق على منافسيه بتوقيت قدره 13:1695 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة لحصد النقاط، وفازت «الشاهينية» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، بناموس الشوط التاسع، المخصص للحول، بعد أن صلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:39:65 دقيقة.

وأكملت هجن الرئاسة تألقها اللافت، وحصدت الناموس في الشوطين العاشر والحادي عشر، عبر «صوغة»، التي فازت مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، في شوط الحول بتوقيت وقدره 12:50:02 دقيقة، و«هملول» مع المضمر نفسه، في شوط الزمول، بعد أن تصدر المنافسات بتوقيت قدره 13:07:36 دقيقة.