الأحد 18 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرئاسة» تحصد 10 انتصارات في 11 شوطاً بـ«ختامي الوثبة» للهجن

«الرئاسة» تحصد 10 انتصارات في 11 شوطاً بـ«ختامي الوثبة» للهجن
17 مايو 2025 18:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
هجن الرئاسة تسيطر على تحديات الحول والزمول في «ختامي الوثبة»
سلطان بن حمدان يشهد منافسات الثنايا في «ختامي الوثبة»

سيطرت هجن الرئاسة على منافسات الشعارات الكبرى، لسن الحول والزمول، في اليوم العاشر من المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي يقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2025»، والتي أُقيمت بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة بأبوظبي.
وشهد ميدان الوثبة، إقامة 11 شوطاً لسن الحول والزمول، لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 8 كلم.
وواصلت هجن الرئاسة تألقها، وسيطرت على المنافسات، وحققت الفوز في 10 أشواط، وشهدت تألقاً لافتاً لمضمر الرئاسة سلطان محمد الوهيبي، ونالت هجن العاصفة نقطة واحدة.
وافتتحت «الوثبة» لهجن الرئاسة، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، انتصارات «الشعار الأحمر»، في أول الأشواط المخصص للحول، بعد أن تفوقت عن جدارة على منافساتها، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:53:63 دقيقة، وحلق«هملول» لهجن الرئاسة مع المضمر نفسه، في الشوط الثاني المخصص للزمول، بعد جاء في صدارة المتنافسين، يتوقيت قدره 13:18:21 دقيقة.
وواصلت هجن الرئاسة تألقها، وحلقت «مراويح» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، بناموس الشوط الثالث، المخصص للحول، بعد أن وصلت أولاً إلى خط النهاية، بتوقيت قدره 12:35:67 دقيقة (أفضل توقيت). وكسبت «جداً» لهجن الرئاسة مع نفس المضمر المتألق الوهيبي، ناموس الشوط الرابع المخصص للحول، بتوقيت قدره 12:38:16 دقيقة.
وقبض «هملول» لهجن الرئاسة، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، على الشوط الخامس المخصص للزمول، بتوقيت قدره 13:10:37 دقيقة، واستطاعت «متعبة» لهجن الرئاسة، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، كسب ناموس الشوط السادس، بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:57:54 دقيقة.
وفي الشوط السابع، كانت الكلمة لـ«بلاغ» لهجن الرئاسة، مع نفس المضمر السابق، في الشوط السابع المخصص للزمول، بتوقيت قدره 12:36:42 دقيقة.
وظهرت هجن العاصفة في المشهد، وحصد «شاهين» مع المضمر غياث الهلالي، ناموس الشوط الثامن المخصص للزمول، بعد أن تفوق على منافسيه بتوقيت قدره 13:1695 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة لحصد النقاط، وفازت «الشاهينية» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، بناموس الشوط التاسع، المخصص للحول، بعد أن صلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:39:65 دقيقة.
وأكملت هجن الرئاسة تألقها اللافت، وحصدت الناموس في الشوطين العاشر والحادي عشر، عبر «صوغة»، التي فازت مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، في شوط الحول بتوقيت وقدره 12:50:02 دقيقة، و«هملول» مع المضمر نفسه، في شوط الزمول، بعد أن تصدر المنافسات بتوقيت قدره 13:07:36 دقيقة.

هجن الرئاسة
ختامي الوثبة
المهرجان الختامي لسباقات الهجن
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة علي مصبح الشامسي في العين
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة علي مصبح الشامسي في العين
اليوم 21:55
الذكاء الاصطناعي
الترفيه
أداة الذكاء الاصطناعي للحكومة البريطانية تتجاوز الاختبار بنجاح
اليوم 21:46
هزاع بن زايد يهنئ حاكم الشارقة وولي عهده بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ حاكم الشارقة وولي عهده بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
اليوم 21:24
القمة الدورة العادية (34) في بغداد
علوم الدار
كلمة دولة الإمارات في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34) في بغداد
اليوم 21:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©