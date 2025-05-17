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الرياضة

ليفربول يمدد عقد برادلي إلى 2029

ليفربول يمدد عقد برادلي إلى 2029
17 مايو 2025 18:23

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد عقد الظهير الأيمن كونور برادلي لمدة أربعة أعوام حتى 2029.
وظهر برادلي «21 عاماً» مدافع أيرلندا الشمالية بمستوى طيب في الموسم الحالي، ونال الإشادة بفضل مستواه، خلال الفوز على ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر الماضي.
وشارك برادلي في 27 مباراة على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم ومن المتوقع أن تزيد أهميته للفريق بعد رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، كما أن ليفربول يبدو وأنه على أعتاب التعاقد مع جيريمي فريمبونج مدافع باير ليفركوزن.
وقال برادلي للموقع الرسمي لليفربول «بتوقيع عقد جديد، أشعر بفخر وسعادة بالغة لرؤية الخطوات التالية في رحلتنا معاً».
وأضاف «عليك فقط أن تركز على العمل الجاد».
وتدرج برادلي في صفوف ليفربول، بعد انضمامه من دونجانون سويفتس في عام 2019، وظهر للمرة الأولى مع النادي في عام 2021، قبل أن يقضي موسماً على سبيل الإعارة في بولتون.
وكان العقد الأصلي لبرادلي، الذي شارك في 24 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا الشمالية، يمتد لعامين آخرين، لكن ليفربول سارع إلى تجديد عقده.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
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