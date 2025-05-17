فليك يريد الاحتفال مع برشلونة كل عام



برشلونة (أ ف ب)

بعد الاستمتاع بلقبه الأول مع برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، قال مدربه الألماني هانزي فليك إنه يود تكرار احتفالات الفوز في كل موسم.

وقاد فليك العملاق «الكتالوني» إلى ثلاثية محلية في موسمه الأول معه، بعد أن حسم «الليجا» على حساب غريمه التاريخي ريال مدريد ليضيفه إلى الكأس والكأس السوبر.

وتجمع نحو 670 ألف مشجع في الشوارع، فيما كان الفريق على متن حافلة مكشوفة يحتفل باللقب الثامن والعشرين في الدوري الإسباني.

قال فليك في مؤتمر صحفي «عندما ترى الشغف في وجوه الناس لهذا النادي الرائع وكيف يحتفلون، فهذا شيء جميل أن تتابعه».

تابع «بالطبع، سيكون جميلاً أن نحصل سنوياً على هذا المشهد، وسنعمل جاهدين لتحقيقه».

أضاف المدرب السابق لمنتخب ألمانيا «لن يكون سهلاً، لكن عندما نعمل بجهد ونبقى مركزين، قد نصنع ذلك الموسم المقبل، ولا أصدق أعداد الناس على الطرق».

ويرتبط فليك بعقد حتى 2026 مع برشلونة، لكنه سيمدد عقده في الأيام المقبلة بحسب نائب رئيس النادي رافا يوستي.

ويلعب برشلونة مع فياريال الأحد في الدوري، حيث يتوقع أن يجري تغييرات لإراحة لاعبيه المحتفلين.