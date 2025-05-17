ريال مدريد.. «صفقة المدافع» بـ 66 مليون دولار



مدريد (أ ف ب)



تعاقد ريال مدريد مع المدافع الإسباني دين هاوسن من بورنموث الإنجليزي، بعدما توصل الناديان لاتفاق مقابل 66 مليون دولار.

ولفت المدافع البالغ 20 عاماً الأنظار في موسمه الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتقاله من يوفنتوس الإيطالي في عام 2024 مقابل 17 مليوناً.

وجاء في بيان النادي الملكي «توصل ريال مدريد وبورنموث لاتفاق حول انتقال اللاعب دين هاوسن، والذي سينضم إلى نادينا في المواسم الخمسة المقبلة، من 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2030».

بدوره، أكد بورنموث على أن فريق العاصمة الإسبانية «فعّل قيمة البند الجزائي البالغ 50 مليون جنيه استرليني»، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن ناديي هاوسن السابقين، يوفنتوس وملقة الإسباني، سيستفيدان أيضاً من الصفقة.

وسارع بطل إسبانيا الموسم الماضي إلى التعاقد مع المدافع عقب إبداء العديد من الأندية الإنجليزية اهتمامها بالدولي الإسباني.

وسيكون هاوسن ضمن تشكيلة «الميرنجي» المُشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة هذا الصيف، حيث يفتتح مشواره بمواجهة الهلال السعودي في 18 يونيو في ميامي.

وانتقل المدافع، المولود في هولندا، مع عائلته إلى إسبانيا بسن الخامسة ولعب في صفوف أكاديمية نادي ملقة.

وخاض اللاعب الشاب مباراته الدولية الأولى بمواجهة هولندا نفسها، وأسهم في حينها بفوز «لا روخا» في مارس وتأهله إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وعانى الريال بشدة في الناحية الدفاعية هذا الموسم، فخسر 14 مباراة في جميع المسابقات وخرج منه خالي الوفاض من أي لقب.

ويترك مدرب الريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي منصبه ليستلم قيادة المنتخب البرازيلي مع نهاية الموسم، فيما من المتوقع أن يخلفه مدرب باير ليفركوزن الألماني شابي ألونسو.

كذلك، يقترب المدافع الإنجليزي الدولي ترنت ألكسندر-أرنولد من الانضمام إلى تشكيلة النادي الملكي مع نهاية الموسم الحالي.