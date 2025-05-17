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الرياضة

زوجة ألونسو تودع باير ليفركوزن

زوجة ألونسو تودع باير ليفركوزن
17 مايو 2025 18:44

 
برلين (د ب أ)

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ودعت زوجة تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني لكرة القدم النادي أصدقاءها بشكل عاطفي في ألمانيا، وذلك قبل الانتقال المرتقب لزوجها إلى ريال مدريد. وكتبت على «إنستجرام»: «كنت سعيدة للغاية هنا، أنا ممتنة للغاية للحب والطيبة التي تلقيتها هنا».
وأضافت: «للأصدقاء الذين تعرفت عليهم في النادي والمدرسة، شكراً لكم، سأتذكركم دائماً بالكثير من المحبة، أتمنى أن نتقابل مرة أخرى في مكان ما في هذا العالم».
وأعلن ألونسو بالفعل أن مباراة فريقه أمام ماينز، التي تقام اليوم السبت، ستكون الأخيرة له في تدريب ليفركوزن.
ويرحل الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد لتدريب المنتخب البرازيلي، وذكرت تقارير على نطاق واسع أن لاعب مدريد السابق ألونسو سيعود إلى إسبانيا لخلافة أنشيلوتي.
وفاز ألونسو «43 عاماً»، الذي تزوج عام 2009، بلقب الثنائية المحلية (الدوري الألماني والكأس) في الموسم في موسمه الثاني، قبل أن يفقد لقب الدوري لبايرن ميونيخ هذا الموسم.

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