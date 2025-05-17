العين يوقع اتفاقية رعاية «تاريخية» مع «أدنوك» و«XRG»

العين (الاتحاد)

شهد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، مراسم توقيع اتفاقية رعاية تاريخية بين نادي العين، وشركتي «أدنوك» و«XRG»، والتي أقيمت بمقر شركة «أدنوك».

وبموجب الاتفاقية، ستصبح «أدنوك» الراعي الرسمي لقميص فريق العين خلال المباريات المحلية للموسم المقبل، و«XRG» راعياً رسمياً لقميص تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية فيفا 2025 وحتى نهاية الموسم المقبل.

وقع الاتفاقية عن نادي العين راشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، وعن شركتي «أدنوك» و«XRG»، سيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك»، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، من بينهم محمد إبراهيم المحمود، ومحمد سيف الكتبي.

كما حضر مراسم التوقيع نخبة من نجوم الفريق الأول لنادي العين من بينهم خالد عيسى، وسفيان رحيمي، ومحمد عباس، وأليخاندرو كاكو، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري الإدارات في نادي العين و«أدنوك» و«XRG».

وأكد محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن الشراكة مع «أدنوك» تمثل نموذجاً متقدماً لتلاقي الإرادة الرياضية مع الرؤية الاقتصادية التنموية، حيث تتعانق أهداف نادي العين، بوصفه مؤسسة رياضية وطنية تمثل الدولة في كبرى المحافل الدولية، مع تطلعات «أدنوك» التي تنبثق من أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وتطلعات «XRG» التي تركز على الاستثمارات الدولية النوعية الهادفة لخلق وتعزيز القيمة في مجالات الغاز الطبيعي والكيماويات وحلول الطاقة منخفضة الكربون.

وقال الكتبي: «إن التعاون مع شركة أدنوك، الرائدة عالمياً في مجالات الطاقة والتقنية والابتكار، لا يعكس فقط دعم مؤسسة وطنية عملاقة لممثل الدولة في كأس العالم للأندية، بل يجسد انسجاماً عميقاً بين الرياضة كمصدر إلهام مجتمعي، والاقتصاد كمحرّك للتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ نموذج إماراتي يُحتذى به على الساحة العالمية».

وأضاف: «نحن لا ننظر إلى هذه الشراكة كاتفاقية رعاية تقليدية، بل نعدّها استثماراً بعيد المدى في القيم الوطنية التي تجمع بين الريادة، والاستدامة، والتمثيل المشرّف لدولة الإمارات في جميع المحافل، الرياضية منها والاقتصادية»، واختتم الكتبي تصريحه قائلاً: «نؤمن بأهمية هذه الشراكة النوعية التي تأتي في وقت مفصلي، ونتطلع إلى أن تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز المكانة الريادية لنادي العين، بما يتماشى مع تطلعات الرياضة الإماراتية وسقف الطموحات المتنامي للأمة العيناوية».

من جانبه، قال سيف الفلاحي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بالقطاع الرياضي في دولة الإمارات، يسر «أدنوك» وXRG إبرام هذه الاتفاقية التاريخية مع نادي العين الذي سيمثل كرة القدم الإماراتية على الساحة الدولية في كأس العالم للأندية فيفا 2025، حيث يجسّد هذا التعاون التزام الشركتين الراسخ بالاستفادة من قدرة الرياضة على المساهمة في توحيد أفراد المجتمع، وتعزيز الازدهار، وترسيخ مكانة الوطن في المحافل الرياضية العالمية».