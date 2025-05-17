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الرياضة

أرتيتا: عصر «الستة الكبار» في «البريميرليج» انتهى!

أرتيتا: عصر «الستة الكبار» في «البريميرليج» انتهى!
17 مايو 2025 19:11

 
لندن (د ب أ)

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يعتقد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن عصر «الستة الكبار» في الدوري الإنجليزي الممتاز انتهى.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال يواجه نيوكاسل في آخر مباراة على أرضه هذا الموسم الأحد، ويتنافس الفريقان على اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويحتاج أرسنال لنقطتين فقط لضمان المشاركة في دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.
ويظل مصير نيوكاسل بين يديه، وهم يسعون للدخول إلى مجموعة الستة الكبار الشهيرة التي تضم ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام. ويتواجد نيوكاسل في المركز الثالث بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز السادس، ويدرك الفريق أن الفوز على أرسنال سيصعد بالفريق للمركز الثاني قبل المباراة الأخيرة أمام ضيفه إيفرتون التي تقام الأسبوع المقبل.
ولكن، مع محاولة مانشستر سيتي بقيادة جوسيب جوارديولا لإنقاذ فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا، واعتماد كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام على النجاح في الدوري الأوروبي لضمان التأهل لدوري الأبطال، قال أرتيتا: «المستوى ارتفع إلى شيء أكبر مما شهدناه خلال الـ12 شهراً الماضية وفي السابق».
وأضاف: «أعرف الكثير من المدربين ودخلنا في مناقشات بشأن هذا. والطريقة التي يتطور بها الأمر مرعبة، ومدى التنافسية، وصعوبة الفوز، ولأن الفوارق أصبحت ضئيلة جداً، سيكون الموسم المقبل أصعب».
وقال: «إذا سألت أي مدرب في نهاية الموسم، عما إذا كان بإمكانه أن يعد بالتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم، لا أعرف من سيقول نعم، هذا الأمر يوضح القصة». وأرد ف: «نفهم التوقعات وكيف يفكر الناس، ولكن لتحقيق الاستدامة والاستقرار ولكي نكون في أفضل موقع ممكن كنادي كرة قدم وكجهاز فني وكفريق، لا بد من التواجد في تلك المنافسة».
وبفضل فارق الأهداف الكبير، فإن التعادل مع نيوكاسل على الأرجح سيكون كافياً لأرسنال للتأهل لدوري الأبطال، ولكن سيظل أرتيتا بدون أي لقب للموسم الخامس على التوالي، بعدما خرج أرسنال من الدور قبل النهائي بدوري الأبطال وكأس الرابطة، كما فشل في منافسة ليفربول على لقب الدوري.

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