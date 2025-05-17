«خيول الإمارات» تحصد «ثنائية» في «نيوبري»



عصام السيد (أبوظبي)



حققت خيول الإمارات المهجنة الأصيلة ثنائية مستحقة بمضمار نيوبري، عبر «سيمبول أوف أونر» لجودلفين، و«سدّاد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأظهر «سيمبول أوف أونر» تألقاً لافتاً عند عودته إلى مسافة 1200 متر، محققاً انتصاراً قوياً في سباق كارنارفون ستيكس «قوائم»، بقيادة وليام بيوك، حيث استقر خلف المتصدرين في المراحل المبكرة من السباق، قبل أن يتقدّم بسلاسة عند الاقتراب من آخر 400 متر، وينطلق بقوة إلى الصدارة بعد ذلك مباشرة.

وأشعل «سدّاد» أحلام أسكوت بعد فوزه بسباق تريد نيشن لندن جولد كب هانديكاب بإشراف روجر فاريان حيث يتطلع إلى سباق هامبتون كورت ستيكس في المهرجان الملكي، وقدّم ابن «بيناتوبو» أداءً قوياً ليلحق بالجواد «لايتنينج مان»، المتصدر منذ فترة طويلة، بقيادة سيلفستر دي سوسا ويفوز بفارق عنق.