جيمس: مصير تشيلسي بين يديه!



لندن (د ب أ)



أثنى رييس جيمس، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، على الفوز المهم الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد، والذي أبقى على مصير تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بين أيديهم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه مع تبقي 20 دقيقة على نهاية المباراة التي أقيمت في ستامفورد بريدج، كان تشيلسي، بقيادة إنزو ماريسكا، سيتجه لمباراة الجولة الأخيرة التي تقام الأسبوع المقبل، وهو يحتاج أن تصب نتائج بعض الفرق الأخرى في مصلحته ليضمن التواجد في المراكز الخمسة الأولى.

وكان ذلك حتى ظهر المدافع مارك كوكوريا داخل منطقة الجزاء ليحول عرضية جيمس برأسه إلى شباك أندريه أونانا، ويعيد تشيلسي إلى المركز الرابع متفوقاً على أستون فيلا.

ويضمن الفوز على نوتنجهام فورست الأحد المقبل مكاناً للفريق في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2023 .

وقال جيمس للصحفيين: كنا بحاجة ماسة لهذا الفوز، كان فوزاً هاماً للغاية لكي يبقى مصيرنا بأيدينا، مانشستر يونايتد نظم صفوفه بشكل جيد، وجعل الشوط الأول صعباً للغاية، كنا ندرك ونحن ندخل إلى غرفة الملابس بين الشوطين أننا بحاجة للخروج وصناعة بعض الفرص واستغلال إحداها».

وأضاف: «يصبح الأمر صعبا عندما تكون بحاجة للفوز، عندما يأتون إلى هنا ويجعلون المباراة صعبة، يجب أن نتجاهل مركزهم في جدول الترتيب لأنه لا يعكس مدة قوتهم الحقيقية.

وعن الهدف الذي صنعه، قال جيمس: كنت أدرك أن لدي الوقت والمساحة، وإذا وضعت الكرة في المكان المناسب، فإن مارك دائماً ما يكون في الموعد، أنا سعيد لأننا تمكنا معا من المساهمة في تحقيق هذا الانتصار.

وأضاف: «في النهاية ما يصنع الفارق هو الأهداف، لم يصنعوا الكثير من الفرص، كان لديهم هدف تم إلغاؤه بداعي التسلل، ولكن لم يكن لديهم فرص كثيرة باستثناء هذه الفرصة، كفريق نتحسن ونزداد قوة، وأعتقد أننا أظهرنا ذلك ونحن نتقدم معاً كمجموعة».