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الرياضة

ساني يرفض تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ

ساني يرفض تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ
17 مايو 2025 20:18

 
برلين (د ب أ)

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يعتزم ليروي ساني الرحيل عن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، في صفقة انتقال حر، بعدما ذكرت تقارير إعلامية، أنه رفض العرض الذي قدمه بطل الدوري الألماني.
ترك البايرن جناح ألمانيا في ذيل قائمة أولويات تجديد العقود، مع انتهاء عقده في 30 يونيو، لكنه عرض عليه شروطاً للبقاء حتى عام 2028.
وذكرت صحيفة «بيلد» أن ساني كان من المتوقع أن يوقع على العقد، ولكنه قام بتغيير وكيله إلى المفاوض الصعب بيتي زاهافي، ووضع البايرن موعداً هذا الأسبوع لكي يتوصلوا لاتفاق.
وذكرت «سكاي» أن ساني رفض عرضاً بقيمة 10 ملايين يورو (2. 11 مليون دولار)، بالإضافة لمكافآت أخرى.
وأوضح البايرن أنه لن يقوم بزيادة عرضه، في ظل الضغوط التي يتعرض لها ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، لضبط التكاليف.
وارتبط اسم ساني، لاعب مانشستر سيتي السابق، بالعودة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد يتيح رحيله من البايرن فرصة لتوفير رواتب تسمح بتقديم عرض متوقع لضم فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، وإذا استمر ساني ضمن قائمة الرواتب حتى 30 يونيو، فقد يتمكن من المشاركة نظرياً في الجولات الأولى من كأس العالم للأندية مع البايرن.

الدوري الألماني
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بايرن ميونيخ
ليروي ساني
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