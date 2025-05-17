أرسنال يخطط لـ «صفقة مدوية» لدعم الهجوم

لندن (أ ف ب)



يرغب ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي في تحقيق استفادة قصوى من ميزانية فريقه، سعياً للتعاقد مع مهاجم رفيع المستوى يعزز حظوظه بإحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم المقبل.

لم يحرز الفريق اللندني أي لقب منذ خمس سنوات، ومرة جديدة سيبتعد عن التتويج متأثراً بغيابات طويلة لمهاجميه الألماني كاي هافيرتز وبوكايو ساكا والبرازيلي جابريال جيسوس.

غاب الثلاثي بالإضافة للاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد عن فترات طويلة هذا الموسم، حيث أخفق أرسنال بالبقاء على مسافة قريبة من ليفربول بطل الدوري، كما خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويضع المدرب الإسباني نصب عينيه تعزيز هجومه بلاعب من الصف الأول، علماً أن هافيرتز الذي لم يلعب منذ أربعة أشهر لا يزال متصدر ترتيب هدافي أرسنال في الدوري مع تسعة أهداف.

ويُعتقد أن أرسنال يملك 100 مليون جنيه استرليني «132 مليون دولار» بمتناوله لضم لاعبين جدد، وتناولت تقارير اهتمامه بالسلوفيني بنجامين شيشكو مهاجم لايبزج الألماني، والسويديين فيكتور جيوكيريش (سبورتينج البرتغالي) وألكسندر إيزاك نيوكاسل.

وبعد الإخفاق بضم الدولي أولي واتكنز من أستون فيلا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، ينوي أرتيتا رمي كل ثقل فريقه لضم مهاجم جديد صيفاً.

قال مدرب وصيف الدوري قبل مرحلتين من نهايته «أحيانا تحصل أمور غير قابلة للتوقع، تريد لاعباً ثم فجأة يتعرض لإصابة، هناك الكثير من المتغيرات التي قد تحصل، لكن هناك ميزانية».

وأكد أرتيتا أن العلاقة جيدة مع المدير الرياضي الإيطالي أندريا بيرتا الذي خلف البرازيلي إيدو في مارس، رغم تقارير حول خلاف بوجهات النظر حول هوية المهاجم «لو حصل ذلك فهذا يعني انه لا نستطيع تفسير أنفسنا بشكل مناسب، وأضمن لك عدم حدوث هذا الأمر».

أضاف في حديثه لصحفيين «لم يحصل ذلك في خمس سنوات ونصف مع إيدو، وأضمن لكم عدم حصوله مع أندريا».

ويستقبل أرسنال نيوكاسل الثالث الأحد، وهو يحتاج إلى نقطتين من مباراتين لضمان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.