دبا والظفرة يتأهلان إلى «دوري المحترفين» قبل جولتين من الختام



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



احتفل دبا «المتصدر» مؤقتاً، والظفرة «الوصيف»، بالتأهل إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل جولتين من ختام «دوري الدرجة الأولى»، وذلك ضمن مباريات الجولة 28.

وتفوق دبا خارج أرضه على الذيد 2-0 في الشارقة، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة من 25 مباراة، بينما اكتفى الظفرة بنقطة ثمينة، بعد تعادله 2-2 مع مضيفه الإمارات على ملعب الأخير في رأس الخيمة، رافعاً رصيده إلى 51 نقطة من 24 مباراة.

وفي بقية مباريات الجولة، خسر الفجيرة «الرابع» برصيد 42 نقطة من 24 مباراة فرصة المنافسة على الصعود، بعد خسارته أمام العربي 1-2، ليرفع الأخير رصيده إلى 46 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث، كما فاز الجزيرة الحمراء على حتا 2-1، وتعادل مجد مع الحمرية 1-1، وجلف أف سي مع جلف يونايتد بالنتيجة ذاتها.

وجاء صعود دبا عبر ثنائية نظيفة أمام الذيد، سجلها خالد عبدالله في الدقيقة 10، والبرازيلي دياجو دا سيلفا في الدقيقة 35، ليؤكد الفريق تأهله رسمياً إلى دوري المحترفين للمرة الرابعة، في طريقه إلى المشاركة السابعة في تاريخه ضمن المسابقة، بعد مشاركات سابقة في مواسم 2012-2013 و2015-2016 و2016-2017 و2017-2018 و2018-2019 و2022-2023، وتبقى لدبا مباراة أخيرة في الجولة 30 أمام ضيفه الجزيرة الحمراء 30 مايو الجاري.

أما الظفرة، فسجل له سالم الرواحي مدافع الإمارات هدفاً عكسياً في الدقيقة 12، وأضاف البديل فارس الجابري الهدف الثاني في الدقيقة 75، فيما سجل للإمارات برونو هنريك في الدقيقة 8، وألفوسيني قاسما في الدقيقة 96.

وضمنت نقطة التعادل تأهل الظفرة رسمياً، في مشاركته رقم 19 في «دوري الأضواء»، منها 15 مرة في عهد دوري المحترفين، منذ آخر ظهور له في موسم 2022-2023، الذي شهد هبوطه مع دبا، ليترافقا الآن في رحلة العودة.