دورتموند ينتزع التأهل إلى «أبطال أوروبا»

برلين (أ ف ب)



انتزع بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه هولشتاين كيل 3-0 مستغلاً في الوقت ذاته خسارة منافسه فرايبورج على أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت 1-3، ليضمن الأخير بطاقته أيضاً إلى المسابقة القارية الأهم، في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ودخل دورتموند المباراة في المركز الخامس، وهو يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف، لضمان مكانه بصرف النظر عن نتيجة فرايبورج الرابع وضيفه أينتراخت فرانكفورت الثالث علماً بأنه كان يملك 54 نقطة متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن فرايبورج و3 عن فرانكفورت.

وعاد دورتموند إلى السباق للتأهل إلى دوري الأبطال من بعيد، فقبل نحو شهر، وجد نفسه في المركز الحادي عشر إثر خسارته أمام مضيفه لايبزج بهدفين نظيفين. حينذاك، بدا أن وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي غير قادر على إنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.

لكن منذ تلك الخسارة، فاز دورتموند بسبع مباريات وتعادل في واحدة في الدوري لينتزع البطاقة القارية التي ستدر على خزائن النادي إيرادات كبيرة.

ويدين دورتموند بالتأهل إلى مدربه الكرواتي نيك كوفاتش الذي استلم منصبه منتصف الموسم خلفاً لنوري شاهين ونجح في إعادة التوازن إليه.

وكان دورتموند بلغ نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي وخسر بصعوبة أمام ريال مدريد الإسباني 0-2، كما بلغ ربع النهائي هذا الموسم وخرج على يد برشلونة.

واستهل دورتموند المباراة بقوة إذ احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها هدافه الغيني سيرهي جيراسي، بعد مرور 3 دقائق.

وزدات الأمور سوءاً لكيل، إثر طرد لاعبه كارل يوهانسون في الدقيقة التاسعة ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وأضاف النمساوي مارسيل سابيتسر الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (47) قبل أن يختتم فيليكس نميتشا الثلاثية في الدقيقة 73.

وفي مباراة فرايبورج وفرانكفورت، افتتح الأول التسجيل بواسطة الياباني ريتسو روان (27)، قبل أن يدرك فرانكفورت التعادل عن طريق أنسجار كناوف (45+4).

وفي الشوط الثاني، أضاف فرانكفورت هدفين سريعين حملا توقيعي الدنماركي راسموس كريستنسن (61) والتونسي إلياس سخيري (63)، واكتفى فرايبورج بالتالي بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

وأنهى بايرن ميونيخ البطل الموسم المحلي بفوز ساحق على ضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة، وارتأى مدرب البايرن البلجيكي فنسان كومباني إراحة هدافه الإنجليزي هاري كين وزج بسيرج جنابري في مركز قلب الهجوم، كما اشرك الجناح الفرنسي كينجسلي كومان بدلاً من لوروا ساني.

وسدد جنابري كرة لولبية من مشارف المنطقة مرت فوق العارضة بقليل قبل أن يفتتح الجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه التسجيل من ركلة حرة مباشرة بيسراه لتستقر في الشباك (33).

وكاد المهاجم الكرواتي أندريه كراماريتش يدرك التعادل لهوفهايم في مطلع الشوط الثاني عندما وصلته كرة أمامية فانفرد بالحارس مانويل نوير وسدد كرة جانبية (50).

ودفع هوفنهايم ثمن إضاعة هذه الفرصة لأن يوزوا كيميتش ضاعف تقدم فريقه، مستغلاً كرة عرضية من أوليسيه، وسدد كرة قوية ارتطمت بقدم أحد مدافعي أصحاب الأرض وخدعت حارسه (53).

وشارك كين وسانيه بعد مرور ساعة على انطلاق المباراة بدلاً من كومان وتوماس مولر الذي خاض في صفوف البافاري مباراته الأخيرة في الدوري الألماني بعد مسيرة مظفرة في صفوفه.

وأضاف جنابري الهدف الثالث عندما تلقى كرة من كين فراوغ مدافعاً وسددها بيسراه داخل الشباك (80) قبل أن يختتم كين مهرجان الأهداف بتسديدة في سقف الشباك (86) رافعاً رصيده إلى 26 هدفاً، ليتوج أفضل هداف للموسم الثاني توالياً.

وودع باير ليفركوزن مدربه الإسباني شابي الونسو المرشح انتقاله إلى ريال مدريد الأسباني بالتعادل خارج ملعبه مع ماينز 2-2، افتتح ماينز التسجيل عبر بول نيبيل (35)، لكن مهاجم ليفركوزن التشيكي باتريك شيك سجل هدفين خلال 5 دقائق في مطلع الشوط الثاني أحدهما من ركلة جزاء ليمنح التقدم لفريقه رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً هذا الموسم، وأدرك ماينز التعادل من ركلة جزاء انبرى لها جوناثان بوركاردت (63).

وأنهى لايبزج موسماً سيئاً للغاية بسقوطه على أرضه أمام شتوتجارت 2-3 ليغيب عن كافة المسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ صعوده إلى الدرجة الأولى عام 2016.