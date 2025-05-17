«فرسان الإمارات» يتألقون في بطولة «رويال وندسور»



وندسور (وام)



فرض فريق الإمارات هيمنته على سباق CEI3، لمسافة 160 كم ضمن فعاليات سباق القدرة ببطولة رويال وندسور في بريطانيا، ليؤكد «فرسان الإمارات» مكانتهم الرائدة في رياضة القدرة العالمية.

وتوّج الفارس سيف المزروعي، من إسطبلات (MRM)، بالمركز الأول بعد أداء متميز على صهوة الجواد «بوليو كواسيلو»، قاطعاً مسافة السباق بزمن قدره 7 ساعات و19 دقيقة و34 ثانية، بمعدل سرعة بلغ 21.84 كم/ساعة.

وحلّ بالمركز الثاني الفارس الإماراتي سعيد حمود الخياري، من إسطبلات M7 على الجواد «دراجون فويي»، فيما جاء الفارس البحريني فهد هلال الخاطري، بالمركز الثالث على الجواد «فيز فوجولي».

ويُعد هذا الفوز السابع لفريق الإمارات في تاريخ مشاركاته بسباق القدرة الملكي في وندسور منذ انطلاقه عام 2013، ليُعزّز سجل الدولة كأكثر الدول فوزاً في تاريخ الحدث، الذي سبق أن تُوّج به سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عام 2014.

وشهدت نسخة هذا العام منافسات قوية ضمن 3 سباقات دولية هي CEI3* لمسافة 160 كم، وCEI2* لمسافة 120 كم، وCEI1* الذي أقيم على مسافة 100 كم، وسط مشاركة دولية واسعة، حيث نجح الفارس البحريني سعود مبارك سبت في الفوز بلقب CEI2* لمسافة 120 كم على صهوة الجواد «جيرونيمو دو سوفيتير»، وفرض فرسان الإمارات سيطرتهم على المراكز من الثاني إلى الرابع.

وهيمنت إسطبلات M7 على المركزين الثاني والثالث في سباق 120 كم، بعد حلول الفارس أحمد عبد الرحمن البستكي وصيفاً على صهوة «إس دبليو ليلك»، فيما حل عيسى راشد المزروعي في المركز الثالث على صهوة «إس دبليو إنكارينت»، وجاء الفارس الإماراتي مصعب بالقيزي في المركز الرابع على صهوة «هيستيفيل فالويس» لإسطبلات F3.

أما سباق CEI1* لمسافة 100 كم فقد تُوّجت به الفرنسية ليا فانديك إيركوف لإسطبلات F3 مع الجواد «بالكان بيليزكا»، وسط تألق قوي لفرسان الإمارات على المراكز من الثاني إلى الرابع، حيث أحرز الفارس راشد محمد البلوشي الوصافة على صهوة «دوركان دي فيجنولس» لإسطبلات F3، وحلت الفارسة الإماراتية منال عبد الله البلوشي من إسطبلات MRM في المركز الثالث على صهوة «بوليو شارلز»، وكان المركز الرابع من نصيب سعيد البلوشي على صهوة «إس إم إسبيرانزا».

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: «نهنئ فرسان الإمارات على الإنجاز التاريخي في أحد أبرز سباقات القدرة العالمية، المقام في موقعٍ عريق طالما شهدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، هذا الفوز يُجسّد قيم الصبر والانضباط والتفاني، ويُجسّد استمرار إرث قيادتنا الرشيدة في دعم وتمكين فرسان الإمارات على الساحة الدولية».

من جانبه، قال أحمد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، ورئيس الفريق الإماراتي: «أظهر فرساننا تميزًا لافتًا في التخطيط والتنفيذ، إلى جانب الروح الرياضية العالية. جهود المدربين، والأطقم البيطرية، والداعمين كانت حاسمة في تحقيق هذا الإنجاز الجماعي، ونأمل أن يُلهم هذا الفوز جيل المستقبل من فرسان الإمارات».

وأقيم السباق ضمن أجواء مميزة في منتزه وندسور الملكي، مروراً بمعالم تاريخية مثل تمثال الملكة إليزابيث الثانية، وممر «لونج ووك»، مما أضفى على الحدث طابعاً فريدًا يجمع بين الرياضة والتاريخ والطبيعة الخلابة.