مدرب دورتموند يرفض المبالغة في الاحتفال بالتأهل إلى «أبطال أوروبا»



دورتموند (د ب أ)



أبدى الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، سعادته بتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد صحوة متأخرة في الدوري الألماني، لكنه أكد أن الاحتفال بالأمر سيتأجل بالنظر إلى كون ذلك الحد الأدنى من الأهداف بالنسبة للنادي.

وكان دورتموند يحتل المركز الحادي عشر، حينما تولى المدرب الكرواتي المهمة في يناير الماضي خلفاً للمدرب التركي المقال نوري شاهين.

وبعد عدة أسابيع شهدت اضطراباً كبيراً في أداء الفريق، قاد المدرب المعروف بانضباطه الكبير صحوة للفريق الأسود والأصفر ليحقق الفوز في آخر خمس مباريات ويزيح فرايبورج من على المركز الرابع ويتأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم العاشر على التوالي.

وجاء الفوز على هولشتاين كيل الذي هبط للدرجة الثانية بنتيجة 3- صفر، كدلالة على الحزم والصرامة لدى كوفاتش، والذي سبق وأن تمت إقالته من تدريب بايرن ميونيخ وفولفسبورج.

وقال كوفاتش في تصريحات لقناة «سكاي»: «ما فعلناه في الأسابيع الأخيرة كان رائعاً، كان علينا أن نوضح ما نريده من المباريات التي خضناها، اللاعبون لم يكن لديهم ذلك في بداية الموسم».

وأضاف: «أعرف جيداً جودة اللاعبين الكبار وكان علي أن أتأكد أنهم يتحلون بالعقلية الإيجابية».

وتابع المدرب الكرواتي: «لا يجب أن نبالغ في الاحتفال، أنهينا الموسم في المركز الرابع فقط، وهو الحد الأدنى من التوقعات».

ولم تكن الجماهير مؤيدة لاختياره لتدريب الفريق الذي حل وصيفاً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك نظراً لارتباطه السابق ببايرن ميونيخ، وفشله مع فولفسبورج، لكن كوفاتش أثبت خطأ المشككين في إمكانياته وحظي بإشادة المدير الرياضي لارس ريكن، معتبراً أن ذلك أفضل إنجاز لمدرب لدورتموند.

وأضاف المدرب الكرواتي موجها التحية لمساعديه واللاعبين والجماهير: «إنه شيء رائع أن تحظى بالإشادة، بمفردي لم أكن لأحقق ذلك».

كما وجه كوفاتش الشكر لابنته والتي طلبت منه ارتداء السترة ذاتها من أجل الحظ الجيد، وقال: «ابنتي قالت لا يمكن أبداً تغيير طقوس الفوز».