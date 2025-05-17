فيرستابن مندهش من نجاة تسوندا من «الحادث العنيف»!

إيمولا (أ ب)



أكد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أنه فوجئ من قدرة زميله الياباني يوكي تسوندا في السير على قدميه، وذلك بعد حادث عنيف تعرض له في التجارب بسباق الجائزة الكبرى لسيارات فورمولا 1- في إيمليا رومانيا.

واصطدمت سيارة تسوندا بالرصيف ومن ثم الحاجز، لتنقلب السيارة قبل ثم تستقر على عجلاتها لتتوقف التجارب.

وسار تسوندا بعيداً عن مكان الحادث وذهب لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وقال فيرستابن: «تساءلت أولاً عبر الراديو هل هو بخير، وسمعت أنه كذلك، لكنني حينما رأيت الإعادة، تعجبت من ذلك، لقد كان حادثاً كبيراً وأضراراً جسيمة أيضاً، لكن الأمر الأهم هو أن يوكي بخير».

من جانبه قال تسوندا في تصريحات لقناة «سكاي سبورتس»: «أشعر بإحباط شديد مما فعلته، ويمكنني فقط تقديم الاعتذار للفريق بحدث غير ضروري قبل سباق الغد، خاصة للفنيين».

ولم يكن السائق الياباني قد حدد زمناً معيناً حينما تعرض للحادث، لذلك سيبدأ سباق الأحد من المركز الأخير، وذلك في حال إصلاح السيارة في الوقت المناسب.