باوليني تكتب التاريخ في روما



روما (أ ف ب)



أحرزت جازمين باوليني المصنفة خامسة عالمياً لقب دورة روما الألف نقطة في التنس، بعد فوزها على الأميركية كوكو جوف الثالثة 6-4 و6-2 في المباراة النهائية، لتصبح أول إيطالية تفوز باللقب منذ رافاييلا ريدجي عام 1985.

وفازت باوليني «29 عاماً» وصيفة بطولتي رولان جاروس الفرنسية وويمبلدون الإنجليزية، بثاني أكبر ألقابها، بعدما خاضت النهائي الثاني لها فقط في دورات الألف نقطة، بعد أول العام الماضي في دورة دبي.

كما هو اللقب الثالث على الإطلاق لباوليني التي خاضت ثامن نهائي لها، مؤكدة جهوزيتها قبل عشرة أيام من انطلاق بطولة فرنسا، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وبفضل هذا الإنجاز، سترتقي باوليني الاثنين من المركز الخامس إلى الرابع عالمياً، معادلة أفضل ترتيب لها في تصنيف السيدات.

وحسمت الإيطالية مواجهتها الرابعة، والثانية على الملاعب الترابية، مع جوف التي كانت أطاحت في ربع النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالمياً.

وتستمر خيبة جوف «21 عاماً» التي ارتكبت خلال المباراة 55 خطأ مباشراً بعد خسارتها نهائي دورة مدريد أمام سابالينكا، حيث لا تزال تبحث عن لقبها الأول هذا الموسم.

وبدأت المباراة بإثارة كبيرة، حيث خسرت جوف إرسالها الأول، لكنها ردّت بكسر إرسال باوليني، قبل أن تخسر الإرسال الثاني توالياً وتُكمل الإيطالية تفوقها 3-1.

وحاولت باوليني كسر إرسال جوف للمرة الثالثة حين عادت من تأخرها 15-40 إلى نقطة فاصلة، لكنها لم تنجح بالكسر، مع ذلك، واصلت تقدمها حتى حسم المجموعة.

وكما بدأت المجموعة الأولى تكرر الحال في الثانية بكسر باوليني إرسال جوف، لكن هذه المرة من دون أن تخسر إرسالها الأول، مع كسر الإرسال الثاني لمنافستها الأميركية.

وردت جوف أخيراً بشوط كسر إرسال مقلصة الفارق إلى 1-3، إلا أن الإيطالية فعلتها مجدداً وكسرت الإرسال الثالث لجوف (4-1) مواصلة تقدمها حتى حسم المجموعة.

حتى عام 2024، حيث بلغت نهائي رولان جاروس وويمبلدون، كانت باوليني معروفة أكثر في فئة الزوجي، حيث فازت بسبعة ألقاب، أبرزها الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وإلى جانب مواطنتها سارا إيراني، ستخوض الأحد نهائي الزوجي ضد الروسية فيرونيكا كودرميتوفا والبلجيكية إليز ميرتنز، وهي الدورة نفسها التي فازتا بها العام الماضي.

وتُهيمن إيطاليا على هذه النسخة من دورة روما، إذ قد تُنهي المنافسات بثلاثة من أربعة ألقاب، إذ يخوض يانيك سينر الأول عالمياً والعائد من إيقاف دام ثلاثة أشهر، مواجهة نارية مع الإسباني كارلوس ألكاراز الثالث الأحد في المباراة النهائية لماسترز الألف نقطة.