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الرياضة

وفاة مدافع منتخب الكاميرون

وفاة مدافع منتخب الكاميرون
17 مايو 2025 23:06

 
ياوندي (أ ب)

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أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وفاة المدافع الدولي السابق إيمانويل كوندي، الذي أسهم في بلوغ منتخب الأسود غير المروضة دور الثمانية لكأس العالم 1990، كأول منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز، عن 68 عاماً.
وسجل كوندي ركلة جزاء ضد إنجلترا في دور الثمانية بمونديال 1990 في إيطاليا قبل أن تخسر الكاميرون في الوقت الإضافي، كما شارك في كأس العالم 1982 عندما شاركت الكاميرون لأول مرة في البطولة.
وذكر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان مساء الجمعة «وفاته خسارة فادحة لكرة القدم الكاميرونية».
وأشاد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة بكوندي الذي توفي عن 68 عاماً، ووصفه بأنه «برج المراقبة» و«جدار الدفاع» في الملعب.
وساهم كوندي في فوز الكاميرون بلقبين في كأس الأمم الأفريقية في عامي 1984 و1988، وسجل هدفاً من ضربة جزاء في الشوط الثاني ليقود بلاده للفوز على نيجيريا بهدف دون رد في نهائي نسخة 1988 في الدار البيضاء.
وشارك كوندي في أكثر من 100 مباراة مع المنتخب الكاميروني كما لعب في صفوف ريمس ولافال في فرنسا، لكن فريقه الرئيسي كان كانون دي ياوندي في عاصمة الكاميرون.
وقال إيمانويل مابوانج كيساك، لاعب منتخب الكاميرون سابقا، في تصريحات لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» لقد كان رجلاً ذكياً ومسالماً ومفعماً بالكرامة، ويتمتع بقدم سحرية دقيقة، لن ننساه أبداً».
وأضاف كيساك أن كوندي توفي بسكتة قلبية في منزله.

الكاميرون
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