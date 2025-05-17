«الفجيرة للفنون القتالية» بطل درع التفوق للجودو



الفجيرة (وام)

تُوج نادي الفجيرة للفنون القتالية، اليوم، بدرع التفوق العام لرياضة الجودو للموسم الثالث على التوالي، بمجموع نقاط 1130 نقطة وبفارق 200 نقطه عن المركز الثاني بعد مشاركته في آخر بطولات الموسم، بطولة كأس الإمارات للجودو.

وتسلم الدرع نادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، من محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، حيث عبر أبو الشاويش عن سعادته بالفوز.

وقال «نستمد عزيمتنا وإصرارنا على الفوز من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، الذي يتابع بشكل متواصل خطوات النادي وشكر سموه لاهتمامه بالرياضة بشكل عام ونادي الفجيرة للفنون القتالية بشكل خاص».

يذكر أن اتحاد الجودو تميز في موسم 2024-2025، بدقة التنظيم والأداء، حيث نظم وأشرف على 16 بطولة في هذا الموسم بأداء لافت تنظيمياً وفنياً، وتميز الموسم الرياضي بالندية والحرفية من أبرز أندية الدولة أفضت لتتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية، بدرع التفوق للموسم الثالث على التوالي.

من جانبه، قال المدرب د. موح الموح، كبير مدربي الجودو في نادي الفجيرة للفنون القتالية، إن هذا الإنجاز ثمرة جهود مستمرة ومتواصله من الجهاز الفني والتزام من لاعبي الفريق، ويستكمل رؤية النادي في استدامة النتائج والإنجازات.