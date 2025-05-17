الشارقة بطل كأس الإمارات لكرة اليد لفئة الصغار

الشارقة (وام)



تُوّج فريق الشارقة (أ) بلقب كأس الإمارات لكرة اليد لفئة الصغار لموسم 2024-2025، للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه، بعد فوزه على فريق شباب الأهلي 25-17، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملاعب الخارجية لنادي البطائح.

وتوج ناصر سالم الحمادي، الأمين العام لاتحاد كرة اليد، فريق الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال شباب الأهلي الميداليات الفضية بعد حلوله في المركز الثاني.

يضاف اللقب إلى سجل فرق المراحل السنية في نادي الشارقة، حيث نجح فريق الصغار في تحقيق الثنائية بعد تتويجه أيضاً بلقب الدوري.

كما أحرز النادي درع الدوري في جميع الفئات السنية «الشباب، الناشئين، والأشبال»، إلى جانب لقبَي السوبر والكأس لفئة الشباب.

ومن المقرر أن يخوض فريق أشبال الشارقة نهائي كأس الإمارات يوم غدٍ أمام خورفكان، في إطار سعي النادي لتعزيز رصيده من الألقاب في الموسم الحالي.