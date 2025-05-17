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الرياضة

نقل لوسيو إلى المستشفى بسبب الحروق

نقل لوسيو إلى المستشفى بسبب الحروق
17 مايو 2025 23:34

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

 

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أُدخل المدافع البرازيلي السابق لوسيو، أحد الركائز الأساسية لمنتخب البرازيل المتوّج بكأس العالم 2002، إلى المستشفى إثر تعرضه لحروق ناتجة عن حادث منزلي، وفق ما أعلن محيطه.
وجاء في بيان نُشر على حساب اللاعب الدولي السابق (47 عاماً) على «إنستغرام»: «إنه في حالة وعي ويتلقى جميع الرعاية اللازمة»، وذلك بعد دخوله إلى مستشفى في برازيليا الخميس، بحسب ما أفادت المؤسسة الطبية.
وأضاف البيان أن لوسيو تعرّض لـ«حروق في الجسم، تُعالَج بعناية خاصة، وحالته الصحية تتطور بشكل إيجابي».
وكشفت زوجته ماريليا فورجياني، لصحيفة «أو جلوبو» البرازيلية أن الحروق نجمت عن «انفجار مدفأة إيكولوجية» تعمل بوقود الإيثانول الحيوي.
ويُعد لوسيمار دا سيلفا فيريرا، المعروف بلقب لوسيو، من بين اللاعبين الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم البرازيلية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب.
لعب مع باير ليفركوزن الألماني بين 2001 و2004 ثم بايرن ميونيخ بين 2004 و2009 قبل أن ينضم إلى إنتر ميلان الإيطالي (2009-2012) حيث حقق ثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري، دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا) تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.
وفي نهائي دوري الأبطال 2002، سجّل هدفا مع ليفركوزن ضد ريال مدريد الإسباني، لكن الفريق الألماني خسر اللقاء بعدما أحرز الفرنسي زين الدين زيدان هدفاً أسطورياً أصبح من أشهر الأهداف في تاريخ المسابقة.
مع بايرن ميونيخ، توّج لوسيو بثلاثة ألقاب في البوندسليجا أعوام 2005، 2006 و2008.
خاض 105 مباريات دولية مع منتخب البرازيل، وكان أحد أعمدة الفريق الفائز بكأس العالم 2002، حيث فاز السيليساو على ألمانيا في النهائي 2-0 بهدفي رونالدو، محققاً اللقب الخامس والأخير للبرازيل حتى اليوم.

البرازيل
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
إنتر ميلان
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