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الرياضة

توماس مولر يودع الدوري الألماني

توماس مولر يودع الدوري الألماني
17 مايو 2025 23:37

 
سينشايم (د ب أ)

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خاض توماس مولر، مهاجم فريق بايرن ميونيخ، آخر مباراة له ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم وحقق فريقه الفوز، لكنه لم يكشف عن وجهته المستقبلية.
وشارك مولر أساسياً في المباراة التي فاز بها فريقه على هوفنهايم 4- صفر في آخر جولة من الدوري الألماني.
وحقق مولر «35 عاماً» لقبه رقم 13 في الدوري الألماني معززاً الرقم القياسي المسجل باسمه، لكنه لن يبقى في الدوري الألماني احتراماً لفريقه بايرن ميونيخ.
وقال مولر مازحاً عن الفترة التي أمضاها بعدما أعلن رحيله عن الفريق: «الناس يرسلون لي برقيات وداع منذ ستة أسابيع».
وأضاف: «لقد كان وقتاً رائعاً وجنونياً، الدوري الألماني كان دائماً بطولتي، أن ألعب عدداً كبيراً من المباريات أمر رائع حقاً».
وتابع مولر: «أردت أن أسجل من أجل الفوز بالمباراة وليس فقط هدفاً وداعياً، كرة القدم هي الفوز».
وشارك مولر للمرة الأولى مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني في عام 2008 ومنذ ذلك الحين شارك في 503 مباراة بالمسابقة، وسيواصل اللعب مع بايرن ميونيخ في بطولة كأس العالم للأندية في منتصف يونيو المقبل، لكن المتوقع أن ينتقل إلى الدوري الأميركي.
وقال مولر: «أعرف ما سأفعله بالغد وبعد الغد، الأمر يتعلق بالوقت فقط، سأخذ وقتي وستكون هناك فترة توقف قصيرة قبل المباراة المقبلة في منتصف يونيو».
وأضاف: «يعجبني عندما يفكر الناس خارج الصندوق ويقدمون لي عرضاً، يجب أن يكون ذلك ناجحاً».
وأنهى الإنجليزي هاري كين الموسم هدافاً للدوري الألماني للموسم الثاني على التوالي مسجلاً 26 هدفاً، وقال إن الفوز باللقب جعل ذلك أمر أكثر متعة.
وقال كين، بعدما شارك كبديل في مباراة هوفنهايم: «هذا ما كنت أنتظره، من الرائع أن أنهي الموسم بهدف آخر».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توماس مولر
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