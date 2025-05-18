أتالانتا.. «الكلمة الأخيرة»



روما (أ ف ب)



قلب أتالانتا تخلفه مرتين أمام مضيفه جنوى، ليخرج فائزاً 3-2، ضمن المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ورفع أتالانتا الذي كان ضمن تأهله رسمياً إلى دوري الأبطال الموسم المقبل في المرحلة السابقة، رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث.

افتتح جنوى التسجيل بواسطة اندريا بينامونتي (37)، لكن الغاني إسماعيل سوليمانا أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني (47).

وتقدم جنوى مجدداً عن طريق بينامونتي نفسه (58)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأتالانتا بهدفين عن طريق دانيال مالديني (63) وماتيو ريتيجي لاعب جنوى سابقاً (89) معززاً صدارته لترتيب الهدافين برصيد 25 هدفاً ليحطم أيضاً الرقم القياسي للنادي في موسم واحد والمسجل باسم فيليبو إينزاجي موسم 1996-1997.