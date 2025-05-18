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الرياضة

جوارديولا: اسألوا الحكم لماذا لم يطرد حارس كريستال بالاس؟

جوارديولا: اسألوا الحكم لماذا لم يطرد حارس كريستال بالاس؟
18 مايو 2025 09:20

لندن (د ب أ)


نفى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الاشتباك مع دين هندرسون حارس كريستال بالاس عقب الخسارة بهدف، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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صرح جوارديولا عبر قناة (بي بي سي) عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن «فعلنا كل شيء في الكرة، ولم نسجل الأهداف، لذا أهنئ كريستال بالاس على الفوز». 
وأضاف المدرب الإسباني «كنا أكثر شراسة، ولكننا لم نسجل، وطالما لم تحرز الأهداف، لن تحقق الفوز».
في سياق آخر، واصل المدير الفني لمانشستر سيتي «اسألوا الحكم لماذا لم يطرد دين هندرسون حارس كريستال بالاس، ولم يحدث أنني اشتبكت مع الحارس عقب اللقاء». وتابع «لا أعرف أيضاً لماذا ترك إرلينج هالاند ركلة الجزاء ليسددها عمر مرموش، لم أتحدث مع اللاعبين، لقد كانوا أصحاب القرار، ولم أتدخل». 
وأبدى جوارديولا رضاه عن مستوى الفريق رغم خسارة اللقب، قائلاً «قدمنا أداءً أفضل من المباراة النهائية التي خسرناها في 2024 ضد مانشستر يونايتد، ولكن هذا وارد في كرة القدم، لقد أهدرنا فرصة في الدقائق الأخيرة لأتشفيري». 
وأتم تصريحاته «سيطرنا أيضا عليهم في الهجمات المرتدة، وللأسف لم ننجح في تحقيق الفوز، وأبارك لكريستال بالاس على الفوز والتتويج باللقب».

 

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بيب جوارديولا
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عمر مرموش
إيرلينج هالاند
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