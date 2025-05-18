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الرياضة

نجوم إنجلترا يتحدثون عن «القرار الأسوأ» في تاريخ الكرة!

نجوم إنجلترا يتحدثون عن «القرار الأسوأ» في تاريخ الكرة!
18 مايو 2025 09:40

 
لندن (د ب أ)

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وصف نجوم كرة القدم الإنجليزية في ستوديوهات التحليل عدم طرد دين هندرسون حارس كريستال بالاس خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بأنه أحد أسوأ القرارات في تاريخ كرة القدم.
وفجر كريستال بالاس مفاجأة مدوية بفوزه على مانشستر سيتي 1- صفر في المباراة النهائية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الإعادة التليفزيونية أظهرت أن دين هندرسون أبعد الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء أثناء محاولة اللحاق بها قبل إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.
وأضافت أن الحكم ستيوارت أتويل لم ينتبه لهذه الواقعة، ولكنها لم تحتسب مخالفة رغم مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (لبفار)، ولم يطرد حارس المرمى رغم منع هالاند من تسجيل هدف.
وقال إيان رايت نجم كريستال بالاس السابق عبر قناة (آي تي في) «كيف أن هذا التصرف لم يمنع المهاجم من تسجيل هدف، إنه قرار جنوني ومثير للشفقة، لأن المهاجم كان على وشك أن يتجاوز حارس المرمى، ويسدد في الشباك».
وتساءل رايت «لماذا يضعون هذه القوانين؟ هل لمجرد إرباكنا؟»، مضيفاً «كان من المفترض طرد حارس المرمى».
من جانبه قال جوليون ليسكوت مدافع مانشستر سيتي السابق «إنه أحد أسوأ القرارات في تاريخ كرة القدم، أقول ذلك بسبب تفسير القرار، وليس القرار نفسه، واعتبار ذلك أنه ليس فرصة تهديفية سانحة أمام أحد أبرز الهدافين في الفترة الأخيرة».
وقال واين روني قائد منتخب إنجلترا السابق عبر قناة (بي بي سي) «إنها بطاقة حمراء، لابد من التخلص من تقنية الفيديو، لأنهم ارتكبوا خطأ، ويحاولون التغطية عليه، هناك إجماع بأنها مخالفة تستحق بطاقة حمراء».
وما زاد من عمق جراح السيتي، أن دين هندرسون تصدى لركلة جزاء، سددها عمر مرموش أثناء تقدم كريستال بالاس بهدف إيبريتشي إيزي.

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
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إيرلينج هالاند
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