جوارديولا فوجئ برفض هالاند تسديد ضربة الجزاء أمام كريستال بالاس



لندن (رويترز)



اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بأنه فوجئ برفض المهاجم النرويجي إرلينج هالاند تسديد ضربة جزاء حصل عليها فريقه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام كريستال بالاس، ليسددها عمر مرموش ويضيعها.

وحصل «السيتي» على ركلة جزاء في الشوط الأول، عندما قام تيريك ميتشل مدافع بالاس بعرقلة برناردو سيلفا الذي اقتحم المنطقة، بعد تأخر فريقه 1-صفر بهدف إبريتشي إيزي.

وبدا أن هالاند، الذي لم يسجل أي هدف في أول خمس مباريات له مع «السيتي» على ملعب ويمبلي، على وشك كسر نحسه، لكنه منح الكرة إلى مرموش ليتصدى دين هندرسون حارس كريستال بالاس ببراعة لأول ضربة جزاء يسددها المهاجم المصري مع «السيتي».

وقال جوارديولا «اعتقدت أنه كان سيرغب في تسديد ضربة الجزاء، لكنهما لم يتحدثا».

وأضاف «تلك اللحظة قبل تسديد ضربة الجزاء، الأمر يتعلق بالإحساس وشعور كل منهما، قررا أن مرموش كان مستعدا لتسديدها».

وتابع «استغرق مرموش الكثير من الوقت عندما تم إيقاف اللعب، مما زاد من الضغط عليه، وتصدى هندرسون لركلة الجزاء بشكل جيد».

وقال وين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، والذي يعمل محللاً تلفزيونياً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنه شعر أن المناسبة ربما أثرت على هالاند.

وأضاف «إنه مهاجم من الطراز العالمي، لكن عندما نتحدث عن لاعبين أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فمن المستحيل أن يمنحا الكرة للاعب آخر».

وتابع «هذا ما يميز هذين اللاعبين عن إرلينج هالاند أو كيليان مبابي وهؤلاء اللاعبين، إنهم أنانيون ويريدون التسجيل في كل مباراة».

وأكمل «عندما يهدر هالاند الفرص أعتقد أن يمكنك رؤية أن ذلك يؤثر عليه، ربما كانت فكرة تسديد ضربة جزاء في ويمبلي صعبة عليه، أنت لا تعرف أبداً، إنه إنسان»

وأحرز هالاند 30 هدفاً مع «السيتي» في جميع المسابقات هذا الموسم، لكنه أهدر ثلاث من أصل سبع ضربات جزاء لعبها مع الفريق.