إنجلترا تحتل أوروبا.. نصف «البريميرليج» يتأهل إلى بطولات «اليويفا»!

معتز الشامي (أبوظبي)



يعد سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر، الأكثر إثارة وصعوبة في تاريخ الكرة الإنجليزية، بما في ذلك تأثير فوز كريستال بالاس بكأس الاتحاد، ويمكن لـ 10 أندية من «البريميرليج» المشاركة إلى بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» في الموسم المقبل!

من المؤكد أن الأندية السبعة الأولى تشارك في أوروبا الموسم المقبل، لكن الخمسة الأوائل يتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا، لذلك فإن المنافسة محتدمة، وفي الواقع، تفصل 4 نقاط فقط بين الأندية الخمسة من الثالث إلى السابع، هناك سباق مثير آخر في أسفل الترتيب، حيثُ لا يفصل سوى 4 نقاط بين الفرق الأربعة التي تحتل المراكز من الثامن إلى الحادي عشر، ويكتسب هذا أهمية بالغة، إذ ربما يُؤهل المركز الثامن للمشاركة في المسابقات القارية.

وتتأهل الفرق الخمسة الأولى في «البريميرليج»، وليس الفرق الأربعة الكبرى التقليدية، إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفضل أداء أندية الدوري في جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي هذا الموسم، حيث ضمنت مركزين في المركزين الأولين في تصنيفات معامل رابطة الأندية، وفي الواقع يضم «البريميرليج» 6 أندية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، الفرق الخمسة الأولى في الدوري، إضافة إلى الفريق المنتصر من مانشستر يونايتد ضد توتنهام، في نهائي الدوري الأوروبي 21 مايو الجاري، والمنافسة على المراكز الخمسة الأولى في الدوري محتدمة، حيث لم يضمن سوى ليفربول، حامل اللقب، إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، أما المنافسة على المراكز الأربعة المتبقية فمفتوحة على مصراعيها، حيث تتنافس 6 فرق على حجز مكان لها، وحقق تشيلسي وأستون فيلا خطوات كبيرة في آمالهما في التأهل إلى «أبطال أوروبا»، بعد فوزهما على مان يونايتد وتوتنهام على التوالي.

وحصلت إنجلترا على مقعدين في الدوري الأوروبي، يتم منح المقعد تقليدياً للفريق الذي يحتل المركز الخامس في «البريميرليج»، ولكن هذا الموسم يذهب إلى الفريق الذي يحتل المركز السادس، لأن إنجلترا حصلت على مكان خامس إضافي في «أبطال أوروبا»، ويذهب المقعد الآخر في الدوري الأوروبي إلى بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، كريستال بالاس، بعد فوزه على مانشستر سيتي 1-0 في النهائي على ملعب ويمبلي.

ويتأهل الفائز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة إلى دوري المؤتمر، وفي هذا الموسم، ضمن نيوكاسل مكانه في البطولة الأوروبية عندما تغلب على ليفربول في ويمبلي، لينهي انتظاره الذي دام 56 عاماً للفوز بالكأس.

إضافة إلى حجز المقاعد الأوروبية عبر العروض المحلية، يمكن للأندية أيضاً القيام بذلك عبر الفوز بالكؤوس الأوروبية، لذلك فإن فوز تشيلسي بدوري المؤتمر، إضافة إلى موقعه النهائي في الدوري، ربما يفيد فريقاً آخر، ويحتل تشيلسي المركز الرابع في «البريميرليج»، بفارق 4 نقاط على نوتنجهام، صاحب المركز السابع، الذي لديه مباراة مؤجلة، ويلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة، ويواجه تشيلسي ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر في بولندا 28 مايو، وبحسب المركز الذي يحتله تشيلسي في نهاية الموسم، فإن أداءه في النهائي قد يؤثر بشكل مباشر على المركز الثامن، حيث يحصل الفائز بدوري المؤتمر على مقعد في الدوري الأوروبي، وإذا فاز تشيلسي على ريال بيتيس واحتل المركز الخامس، فلن يكون هناك أي تغيير في توزيع المقاعد، ويتأهل تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا، ولن يحصل أي فريق آخر من «البريميرليج» على مقعده في الدوري الأوروبي بفوزه بدوري المؤتمرات.

ولكن إذا فاز تشيلسي بدوري المؤتمر واحتل المركز السادس في «البريميرليج»، ونيوكاسل في المركز السابع، أو فاز تشيلسي بدوري المؤتمر وأنهى الموسم في المركز السابع، فإن «البريميرليج» يحصل على فريق إضافي في الدوري الأوروبي، ما يعني مشاركة 10 فرق إنجليزية «نصف فرق البريميرليج» في بطولات الاتحاد الأوروبي هلال الموسم المقبل، بالنسبة للأندية التي تسعى لإنهاء الموسم في المركز الثامن، بورنموث، برينتفورد، برايتون وفولهام، فإن أداء تشيلسي هو فرصتها الوحيدة للعب في أوروبا.