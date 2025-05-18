«قناص» سبورتينج لشبونة يهدد مبابي وصلاح!



معتز الشامي (أبوظبي)



يقترب فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة من الظفر بالحذاء الذهبي الأوروبي، بعد إضافة المزيد من الأهداف إلى رصيده الكبير، وسجل اللاعب السويدي الهدف الثاني لفريقه في الفوز 2-0 على فيتوريا جيماريش، ليقود سبورتنج إلى لقب الدوري البرتغالي للعام الثاني على التوالي.

ووصل جيوكيريس إلى 53 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات، منها 39 هدفاً في الدوري البرتغالي، وعزز صدارته لقائمة هدافي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، ويتقاسم هداف ريال مدريد كيليان مبابي، وجناح ليفربول محمد صلاح المركز الثاني برصيد 28 هدفاً لكل منهما، وتتبقى مباراتان لهما في الدوري المحلي.

وفي غياب الأداء الكبير من مبابي أو صلاح، ربما يصبح جيوكيريس أول فائز بالجائزة من خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا منذ 23 عاماً، وكان ماريو جارديل آخر لاعب يبلغ الإنجاز، عندما سجل 42 هدفاً موسم 2001-2002، وبالمصادفة بالنسبة لفريق سبورتينج أيضاً.

ويمنح النظام 1.5 نقطة للأهداف المسجلة خارج الدوريات الخمسة الكبرى، ما يضع جيوكيريس عند 58.5 نقطة، في حين تحتسب الأهداف في الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الألماني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي بـ 2 نقطة، لذلك فإن مبابي وصلاح لديهما 56 نقطة لكل منهما، ويملك جيوكيريس فرصة أخيرة لتسجيل المزيد من الأهداف هذا الموسم، عندما يواجه بنفيكا في نهائي كأس البرتغال 25 مايو.

وقد يكون هذا أيضاً الظهور الأخير للاعب البالغ «26 عاماً» بألوان سبورتنج، حيث قد يكون المهاجم على وشك إكمال انتقاله إلى الدوري الإنجليزي، حيث يُعد نجم كوفنتري سيتي السابق هدفاً رئيساً لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، وهو منفتح على الانضمام إلى نادي شمال لندن.