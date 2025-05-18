الإثنين 19 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«قناص» سبورتينج لشبونة يهدد مبابي وصلاح!

«قناص» سبورتينج لشبونة يهدد مبابي وصلاح!
18 مايو 2025 13:16

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
برشلونة يحتفل بمشروع «فليك الجنوني»
برشلونة يسقط في «ليلة الفرح»!


يقترب فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة من الظفر بالحذاء الذهبي الأوروبي، بعد إضافة المزيد من الأهداف إلى رصيده الكبير، وسجل اللاعب السويدي الهدف الثاني لفريقه في الفوز 2-0 على فيتوريا جيماريش، ليقود سبورتنج إلى لقب الدوري البرتغالي للعام الثاني على التوالي.
ووصل جيوكيريس إلى 53 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات، منها 39 هدفاً في الدوري البرتغالي، وعزز صدارته لقائمة هدافي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، ويتقاسم هداف ريال مدريد كيليان مبابي، وجناح ليفربول محمد صلاح المركز الثاني برصيد 28 هدفاً لكل منهما، وتتبقى مباراتان لهما في الدوري المحلي.
وفي غياب الأداء الكبير من مبابي أو صلاح، ربما يصبح جيوكيريس أول فائز بالجائزة من خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا منذ 23 عاماً، وكان ماريو جارديل آخر لاعب يبلغ الإنجاز، عندما سجل 42 هدفاً موسم 2001-2002، وبالمصادفة بالنسبة لفريق سبورتينج أيضاً.
ويمنح النظام 1.5 نقطة للأهداف المسجلة خارج الدوريات الخمسة الكبرى، ما يضع جيوكيريس عند 58.5 نقطة، في حين تحتسب الأهداف في الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الألماني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي بـ 2 نقطة، لذلك فإن مبابي وصلاح لديهما 56 نقطة لكل منهما، ويملك جيوكيريس فرصة أخيرة لتسجيل المزيد من الأهداف هذا الموسم، عندما يواجه بنفيكا في نهائي كأس البرتغال 25 مايو.
وقد يكون هذا أيضاً الظهور الأخير للاعب البالغ «26 عاماً» بألوان سبورتنج، حيث قد يكون المهاجم على وشك إكمال انتقاله إلى الدوري الإنجليزي، حيث يُعد نجم كوفنتري سيتي السابق هدفاً رئيساً لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، وهو منفتح على الانضمام إلى نادي شمال لندن.

 

ليفربول
محمد صلاح
كيليان مبابي
ريال مدريد
سبورتنج لشبونة
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
الرياضة
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
اليوم 13:39
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
الرياضة
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
اليوم 13:30
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
الرياضة
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
اليوم 13:19
علياء المزروعي
اقتصاد
علياء المزروعي تُطلع رائدات الأعمال الإيطاليات على المناخ الاستثماري التنافسي في الإمارات
اليوم 13:15
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزيرة إيفيا اليونانية
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©