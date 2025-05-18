أرقام سلبية لمانشستر يونايتد.. أكبر عدد هزائم منذ «موسم الهبوط»!



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق مانشستر يونايتد رقماً قياسياً جديداً سلبياً بخسارته بهدف أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وهي الهزيمة الثامنة عشرة لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم، وبالتالي يتكبد «الشياطين» أكبر عدد هزائم لهم في موسم، منذ خسارته 20 مباراة موسم 1973-1974 في موسم الهبوط!

وفشل مانشستر يونايتد في التسجيل في الشوط الأول من 26 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو أكبر عدد له في موسم.

وجمع روبن أموريم 24 نقطة في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ توليه المسؤولية، وهو معدل بائس يبلغ 0.92 نقطة في المباراة، وحقق الشياطين الحمر 39 نقطة في الدوري هذا الموسم، بعد أن فاز بـ 10 مباريات.

ويخوض مانشستر يونايتد موسماً كاملاً دون الفوز بمباراتين متتاليتين للمرة الأولى في حقبة البريميرليج»1992»، ومنذ بداية أبريل، جمع «اليونايتد» نقطتين من أصل 18 نقطة ممكنة، حيث تعادل في اثنتين وخسر 6 من 8 مباريات خلال تلك الفترة، وهو عدد أقل من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي، بما في ذلك الأندية التي تكافح الهبوط.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في 8 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، ويستعد «اليونايتد» لتحقيق أسوأ مركز له على الإطلاق في «البريميرليج»، إذ يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب بعد هزيمته من تشيلسي.

ويختتم مانشستر يونايتد موسمه المحلي في نهاية الأسبوع المقبل على ملعب أولد ترافورد أمام أستون فيلا، ولكن قبل ذلك يواجه مواجهة حاسمة في نهائي الدوري الأوروبي، في بلباو، أمام توتنهام، المتعثر في الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق أنجي بوستيكوجلو المركز السابع عشر في الترتيب، ومن المثير للدهشة أن أحد الفريقين لن يرفع الكأس مساء الأربعاء المقبل فحسب، بل يضمن أيضاً مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفضل فوز الفائز بالدوري الأوروبي بمقعد في المسابقة.