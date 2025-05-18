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الرياضة

سيطرة «رباعية» على دوري الكاراتيه

سيطرة «رباعية» على دوري الكاراتيه
18 مايو 2025 15:00

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت بطولة الدوري العام للكاراتيه لمسابقتي الكاتا والكوميتيه، وتوج كل من شرطة دبي وأندية الشارقة وكلباء والشارقة الرياضي للمرأة ببطولة الدوري العام للموسم الرياضي لفئات السيدات والرجال والناشئين والناشئات بعد احتساب نتائج الفرق في الكاتا والكوميتيه معاً.
وكانت منافسات الكوميتيه قد اختتمت فعالياتها لتلك الفئات على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 86 لاعباً ولاعبة، يمثلون 7 أندية، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، أضفى على المنافسات طابعاً حماسياً كبيراً.
حضر الختام وقام بالتتويج، إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.
وجاءت نتائج مسابقة الكوميتيه كالتالي، في فئة السيدات، تصدرت شرطة دبي البطولة، الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني، وفي فئة الناشئات، تصدر الشارقة الرياضي للمرأة، شباب الأهلي وصيفاً، وشرطة دبي ثالثاً، وفي فئة الرجال، تصدر الشارقة، ونادي الذيد وصيفاً، وشرطة دبي ثالثاً.
وفي فئة الناشئين، تصدر الشارقة، وشباب الأهلي وصيفاً، وكلباء ثالثاً، وتوجت شرطة دبي بدرع الدوري العام للسيدات، وتوج نادي الشارقة بدرع الدوري العام للرجال، فيما توج نادي كلباء بدرع الدوري العام للناشئين، والشارقة الرياضي للمرأة بدرع الدوري العام للناشئات.

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