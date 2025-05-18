كريستال بالاس ينهي صيام 164 عاماً!



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق كريستال بالاس أول لقب كبير له على الإطلاق، بفوزه بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب مانشستر سيتي في ويمبلي، وكان هدف إيبيريتشي إيزي في الشوط الأول كافياً للتفوق على فريق بيب جوارديولا، وصنع النادي اللندني التاريخ، بفوزه بأول كأسٍ له منذ 164 عاماً، ويعد كريستال بالاس أول نادٍ إنجليزي يحصد أول لقب كبير له منذ ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2012-2013، والذي تغلب أيضاً على مانشستر سيتي في النهائي.

وأصبح بالاس الفريق رقم 45 الذي يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وأول فريق يفوز بها للمرة الأولى منذ ليستر سيتي عام 2021، فاز كريستال بالاس بـ21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، فقط في موسمي 1989-1990 «22» و1990-1991 «28» فازوا بعدد أكبر من المباريات في موسم واحد نادياً في الدرجة الأولى.

وخسر مانشستر سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لعامين متتاليين «أمام مانشستر يونايتد في عام 2024، وهذه هي المرة السابعة التي يحتل فيها الوصافة في البطولة، بعد مانشستر يونايتد «9» وتشيلسي «8» وإيفرتون «8».