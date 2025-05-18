ريتشاردسون.. «بداية مخيبة»!



طوكيو (أ ف ب)



حققت العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم، حاملة الفضية الأولمبية، بداية موسم مخيبة، بحلولها رابعة في سباق 100 متر في لقاء طوكيو الدولي لألعاب القوى.

وسجلت ريتشاردسون التي لفت أسفل ساقها اليمنى بضمادة 11.47 ثانية، في حين كان الفوز من نصيب الأسترالية بري ريتزو (11.38 ث).

وقالت ريتزو «إنها بداية الموسم بالنسبة إلى عداءات النخبة، وأنا واثقة من أنهن سيكُنَّ على الموعد خلال بطولة العالم لألعاب القوى» المقررة في طوكيو في سبتمبر المقبل.

وأضافت «التفوق على هذا النوع من العداءات كان أمراً مثيراً بالنسبة إلى عداءة قادمة من أستراليا».

وأحرزت الأوكرانية باروسلافا ماهوتشيخ، بطلة العالم، صاحبة ذهبية الألعاب الأولمبية في مسابقة الوثب العالي، المركز الأول مسجلة 1.96 م.

وقال الأوكرانية حاملة الرقم القياسي العالمي (2.10 م) «أنا راضية عن أدائي. بطبيعة الحال، جسدي لا يزال غير مستعد للوثب على ارتفاع أعلى».

وفي فئة الرجال، أحرز الياباني هيروكي ياناغيتا المركز الأول مسجلاً 10.06 ثانية متقدماً على الأميركيين كريستيان ميلر (10.08 ث) وكريستيان كولمان (10.11 ث).

وفي سباق 200 م، كان الفوز من نصيب الأميركي روبرت جريجوري مسجلاً 20.24 ثانية متقدماً على الكندي المخضرم أندريه دو جراس الفائز بالذهبية الأولمبية لهذا السباق في طوكيو في الملعب ذاته عام 2021.