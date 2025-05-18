دي ماريا لن يعود إلى بنفيكا في الموسم الجديد



البرتغال (رويترز)



قال المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إنه لن يعود إلى بنفيكا في الموسم المقبل، وذلك بعد فشل النادي في الفوز بالدوري البرتغالي لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مضيفه سبورتنج براجا، لينهي الموسم بفارق نقطتين عن البطل سبورتنج لشبونة.

وأمضى دي ماريا (37 عاماً) الذي اعتزل اللعب الدولي العام الماضي بعد مشاركته في 145 مباراة مع الأرجنتين، خمس سنوات في بنفيكا على فترتين، إذ عاد إلى النادي في عام 2023، بعد أن لعب في ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وكتب دي ماريا عبر إنستجرام «من المؤلم للغاية أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة بعد عام طويل كهذا، كانت هذه آخر مباراة لي في الدوري بهذا القميص، وأنا فخور من أنني تمكنت من ارتدائه مرة أخرى».

وأضاف «لا تزال هناك مباراة نهائية يوم الأحد (المقبل) وسنخوضها بكل رغبة في الفوز، معاً كالعادة، وشكراً لمشجعي بنفيكا على دعمكم».

ويلعب بنفيكا أمام سبورتنج في نهائي كأس البرتغال 25 مايو، قبل أن يبدأ مشواره في كأس العالم للأندية يوم 16 يونيو المقبل.

ولم يذكر دي ماريا، الذي يمتد عقده حسب تقارير لوسائل الإعلام حتى 30 يونيو، ما إذا كان سيلعب في كأس العالم للأندية.