كولابينتو يطالب المشجعين بالاحترام بعد الإساءة إلى تسونودا



إيمولا (رويترز)



حث الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، السائق الصاعد في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1«للسيارات، مشجعيه على إظهار الاحترام، بعد أن تعرض يوكي تسونودا سائق فريق رد بول لإساءات، عبر الإنترنت، في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

وقام كولابينتو، الذي سيشارك للمرة الأولى مع فريق ألبين المملوك لرينو في إيمولا، بعد أن حل مكان السائق الأسترالي جاك دوهان الذي تم استبعاده، بقطع الطريق أمام تسونودا بالخطأ في التجارب الحرة الأولى، ليرد السائق الياباني بإشارة من يده.

وتلقى تسونودا بعد نهاية التجارب الحرة سلسلة من التعليقات المسيئة، معظمها باللغة الإسبانية، عبر حسابه على إنستجرام.

وقال كولابينتو للصحفيين: «أعرف أنهم متحمسون للغاية، ويكونون قساة دائماً على الآخرين، لكن يجب عليهم إظهار الاحترام، وهذا ما نريده جميعاً».

وأضاف: «هناك الكثير من الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك بالطبع نحاول دائماً ونريد أن نحافظ على الاحترام لجميع السائقين وأن نبقي الأمور هادئة».

وتعرض تسونودا وكولابينتو لحادثين منفصلين خلال التجارب التأهيلية.

وبعد انضمام كولابينتو إلى ألبين كسائق احتياطي في فبراير الماضي، مع توقعات واسعة بأنه سيحل محل دوهان، حث مدير أعمال الأرجنتيني المشجعين على دعم الفريق بأكمله.

وكتب جيمي كامبل - والتر، عبر منصة إكس، بعد تعرض دوهان للإساءة: «الكارهون الذين يعتقدون أنهم بهذا يساعدون فرانكو، أنتم تضرونه أكثر بكثير مما تنفعونه».

وقال تسونودا، الذي تم تصعيده إلى فريق رد بول الرئيسي، قادماً من ريسنج بولز في أبريل الماضي، بدلاً من ليام لاوسون، للصحفيين إنه على معرفة بالموقف وإن الفورمولا -1 قد يكون عليها أن تتدخل في نهاية المطاف، وقال الياباني: «إذا استمر الأمر وأصبح أسوأ، فيجب في نقطة ما أن تقول الفورمولا-1 شيئاً».

(إعداد أحمد الغنام للنشرة العربية)