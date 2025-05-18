«الإمارات للدراجات» يواصل التألق في طواف إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز الإسباني خوان أيوسو فوزاً لافتاً في المرحلة السابعة من طواف إيطاليا، التي امتدت لمسافة جبلية قدرها 168 كيلومتراً من كاستل دي سانجرو إلى تالياكوزو، حيث شنّ هجوماً قوياً في آخر 400 متر، متقدّماً على منافسيه ليعبر خط النهاية وحيداً، مُحققاً أول انتصار لفريق الإمارات-XRG في هذه النسخة من السباق.

وواصل زميله ايزيك ديل تورو تألقه اللافت، ليحلّ ثانياً، مُسجّلاً يوماً من الهيمنة لفريق الإمارات-XRG، فيما جاء إيجان بيرنال (فريق إنيوس جريناديرز) في المركز الثالث، وتبعه بريموش روجليتش (ريد بُل بورا هانسجروه) رابعاً، حيث انتزع صدارة الترتيب العام، مرتدياً القميص الوردي «ماجليا روزا»، بعد تراجع المتصدر السابق مادس بيدرسن في الكيلومترات الأخيرة من السباق.

وبهذا الفوز، ارتقى أيوسو إلى المركز الثاني في الترتيب العام، بفارق أربع ثوانٍ فقط عن المتصدر روجليتش، مُعززاً مكانته كمُرشّح بارز للفوز بلقب جيرو، أما نتيجة ديل تورو، فقد أكدت سمعته كواحد من ألمع المواهب الصاعدة في الساحة العالمية.

وقد شهدت المرحلة مواجهة أولى بين أبرز المرشحين للفوز، حيث أظهر أيوسو قدراته في الانطلاق على المرتفعات وبراعته في التعامل مع المنعطفات الحاسمة، في حين تصدّر فريق الإمارات-XRG الترتيب العام للفرق، فيما ارتدى أيوسو القميص الأبيض لأفضل درّاج شاب في السباق.

وقال خوان أيوسو: «هذه هي رابع مشاركة لي في أحد الطوافات الكبرى، وفي مشاركاتي السابقة في طواف فويلتا إسبانيا كنت قريباً جداً من تحقيق الفوز، لكنني لم أنجح، ولذلك فإن الفوز، في أول ظهور لي في جيرو دي إيطاليا، يُعدّ لحظة خاصة جداً بالنسبة لي، ولن أنساها ما حييت».

أضاف: «كنت أعلم أن لديّ هجوماً واحداً فقط، ولا يمكنني تكراره مرتين أو ثلاثاً، في مثل هذه النهائيات المليئة بالمفاجآت، لديك رصاصة واحدة فقط، لذا تركتُ الآخرين يبدأون الهجوم قبلي، وعندما رأيتُ اللحظة المناسبة، انطلقتُ بكل ما أملك من قوة حتى خط النهاية».



نتائج المرحلة السابعة

1- خوان أيوسو (فريق الإمارات-XRG) - 4:20:2

2- ايزيك ديل تورو (فريق الإمارات-XRG) +4 ثوانٍ

3- إيجان بيرنال (فريق إنيوس جريناديرز)