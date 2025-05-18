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الرياضة

450 مشاركاً في سباق الجري بمهرجان دلما التاريخي

450 مشاركاً في سباق الجري بمهرجان دلما التاريخي
18 مايو 2025 16:00

الظفرة (الاتحاد)

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شارك 450 متنافساً في سباق الجري، الذي أقيم بجزيرة دلما ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي في دورته الثامنة، والذي انطلق «الجمعة»، ويستمر حتى الأول من يونيو المقبل، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي.
وجرى السباق لمسافات: 1 كيلومتر بمشاركة 200 متسابق ضمن فئات (أصحاب الهمم، أقل من 8 سنوات، 9-14 سنة، 15-19 سنة، 20-50 سنة، أكثر من 50 سنة)، ومسافة 3 كيلومترات بمشاركة 150 متسابقاً، ومسافة 5 كيلومترات بمشاركة 100 متسابق، حيث بلغ العدد الكلي للمتسابقين الرجال 348، والسيدات 102.
وجاء تنظيم سباق الجري ضمن فعاليات المهرجان بهدف إبراز قيمة الرياضة ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية، وتعزيز أهداف عام المجتمع، عبر تشجيع إطلاق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر، وتطوير المهارات ورعاية المواهب.
وتواصلت فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان اليوم، على أن تستأنف أيام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع المقبل بعدد من الفعاليات التراثية والرياضية التي رصدت لها جوائز قيمة يبلغ مجموعها أكثر من 33 مليون درهم، يأتي على رأسها سباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للقوارب الشراعية فئة 60 قدماً، الذي تبلغ جوائزه 30 مليون درهم، وسباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً الذي رصدت له جوائز بقيمة مليونين و400 ألف درهم، وبطولة دلما لصيد الشعري التي تبلغ جوائزها 300 ألف درهم، وغيرها من الفعاليات الرياضية والتراثية مثل سباق الدراجات الهوائية، وسباق التجديف الواقف، والسباحة، وفعاليات المسرح اليومية.

مهرجان دلما التاريخي
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