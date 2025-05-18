700 عداء من 70 جنسية في سباق دبي للجري الثلجي

دبي (الاتحاد)

شارك أكثر من 700 عداء من 70 جنسية من جميع قارات العالم، تقدمهم 150 إماراتياً من مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، في سباق دبي للجري الثلجي، والذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، للعام السادس على التوالي.

وحضر فعاليات الحدث، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وعقب انتهاء المنافسات، قام عيسى الشريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد العطري، المدير الإداري لشركة ماجد الفطيم للترفيه، وأوليفييه سايز، نائب الرئيس - القطاع العالمي للثلج في شركة ماجد الفطيم للترفيه، بتكريم الفائزين في مختلف الفئات.

وفي أبرز النتائج، شهد سباق 3 كيلومترات، فوز الإماراتية نورة الخلف بفئة السيدات، بعد إنهائها السباق في زمن رائع قدره 20 دقيقة وثانية واحدة، وتلتها المصرية لينا رضا في المركز الثاني بزمن 22:38 دقيقة، وحلت الأسترالية جريس جوردون في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن 23:08 دقيقة.

وعاش المتسابقون أجواء رائعة بالجري لمسافتي 3 و5 كيلومترات، استمتعوا خلالها بتجربة لن تنسى من خلال المنافسة، وسط الثلوج في درجة حرارة تبلغ 4 درجات تحت الصفر، وركض المتسابقون على منحدر تزلج مرتفع عبر الجزء العلوي من قاعة سكي دبي الثلجية والعودة إلى أسفل مرة أخرى.

وخاض الجميع تجربة رائعة بالمشاركة في هذا السباق الفريد، الذي يساهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي، من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج، وهو الأمر الذي يعد فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.