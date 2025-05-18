الإثنين 19 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

700 عداء من 70 جنسية في سباق دبي للجري الثلجي

700 عداء من 70 جنسية في سباق دبي للجري الثلجي
18 مايو 2025 16:30

دبي (الاتحاد)
شارك أكثر من 700 عداء من 70 جنسية من جميع قارات العالم، تقدمهم 150 إماراتياً من مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، في سباق دبي للجري الثلجي، والذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، للعام السادس على التوالي.
وحضر فعاليات الحدث، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة.
وعقب انتهاء المنافسات، قام عيسى الشريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد العطري، المدير الإداري لشركة ماجد الفطيم للترفيه، وأوليفييه سايز، نائب الرئيس - القطاع العالمي للثلج في شركة ماجد الفطيم للترفيه، بتكريم الفائزين في مختلف الفئات.
وفي أبرز النتائج، شهد سباق 3 كيلومترات، فوز الإماراتية نورة الخلف بفئة السيدات، بعد إنهائها السباق في زمن رائع قدره 20 دقيقة وثانية واحدة، وتلتها المصرية لينا رضا في المركز الثاني بزمن 22:38 دقيقة، وحلت الأسترالية جريس جوردون في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن 23:08 دقيقة.
وعاش المتسابقون أجواء رائعة بالجري لمسافتي 3 و5 كيلومترات، استمتعوا خلالها بتجربة لن تنسى من خلال المنافسة، وسط الثلوج في درجة حرارة تبلغ 4 درجات تحت الصفر، وركض المتسابقون على منحدر تزلج مرتفع عبر الجزء العلوي من قاعة سكي دبي الثلجية والعودة إلى أسفل مرة أخرى.
وخاض الجميع تجربة رائعة بالمشاركة في هذا السباق الفريد، الذي يساهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي، من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج، وهو الأمر الذي يعد فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

أخبار ذات صلة
%88 تغطية خدمة حافلات المواصلات العامة في دبي
تطوير الرصيف البحري لخور دبي من جهة ديرة
دبي
مجلس دبي الرياضي
مول الإمارات
سكي دبي
آخر الأخبار
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
الرياضة
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
اليوم 13:39
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
الرياضة
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
اليوم 13:30
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
الرياضة
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
اليوم 13:19
علياء المزروعي
اقتصاد
علياء المزروعي تُطلع رائدات الأعمال الإيطاليات على المناخ الاستثماري التنافسي في الإمارات
اليوم 13:15
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزيرة إيفيا اليونانية
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©