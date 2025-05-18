نادي الإمارات بطلاً لدوري تحت 16 عاماً

رأس الخيمة (وام)

أحرز فريق نادي الإمارات لكرة القدم، تحت 16 عاماً لقب بطولة الدوري، بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق عجمان بهدف نظيف.

وحضر مراسم التتويج أحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومحمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وإسماعيل حسن البلوشي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة.

وقال الشمسي، إن الإنجاز الثالث على التوالي على مستوى المراحل السنية لفرق النادي، يعكس جهود الجهاز الفني والإداري واللاعبين، بمستويات فنية متطورة في منافسات الموسم الحالي، بتضافر جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وأولياء الأمور.