الشارقة «ملك» آسيا

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج الشارقة بطلاً لـ «النسخة الأولى» من بطولة «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، بتغلبه على ليون سيتي السنغافوري 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم «الأحد» على ملعب «بيشان» في سنغافورة، وأحرز هدفي الشارقة، فراس بالعربي في الدقيقة 74، وميلوني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، فيما سجل مكسيم هدف ليون سيتي، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ونجح الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة في قيادة الفريق إلى أول ألقابه على صعيد «القارة الصفراء» بعد مشوار رائع منذ بداية المنافسات حتى التفوق على ليون سيتي في عقر داره خلال النهائي.

تصدر الشارقة المجموعة الثالثة في دور المجموعات برصيد 13 نقطة، وتخطى الحسين إربد الأردني في دور الـ16 بركلات الترجيح، قبل أن يتفوق على شباب الأهلي في ربع النهائي بالطريقة نفسها، وحسم بطاقة العبور إلى النهائي بعد تجاوزه التعاون السعودي في «مربع الذهب» 2-1 في مجموع المباراتين.