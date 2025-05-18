الإثنين 19 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيفرتون يودع «جوديسون بارك» بالفوز على ساوثهامبتون

إيفرتون يودع «جوديسون بارك» بالفوز على ساوثهامبتون
18 مايو 2025 18:23

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فاردي يسجل «الهدف 200» في «مباراة الوداع»
أرسنال يطيح نيوكاسل ويحسم «الوصافة» في «البريميرليج»


ودّع إيفرتون ملعبه الشهير «جوديسون بارك» قبل الانتقال إلى ملعبه الجديد الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون 2-0 ضمن المرحلة السابعة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.
تابع المباراة الأخيرة في هذا الملعب التاريخي 39201 متفرج، قبل الانتقال إلى الملعب الذي أطلق عليه اسم «هيل ديكينسون ستاديوم» الذي يتسع لـ53 ألف متفرج وشُيد على ضفاف نهر ميرسي في مدينة ليفربول.
وكان «جوديسون بارك» مسرحاً للمباريات البيتية لإيفرتون منذ عام 1892، وسيخصص من الآن وصاعداً إلى مباريات فئة السيدات للنادي.
وسجل ثنائية إيفرتون عن طريق جناحه السنغالي إيليمان ندياي في الدقيقتين 6 و45.
بدأ إيفرتون المباراة التي كانت الرقم 2791 له في «جوديسون بارك» ضاغطاً، وسرعان ما نجح في افتتاح التسجيل عندما وصلت الكرة إلى ندياي على مشارف المنطقة قبل أن يطلق كرة لولبية استقرت في الشباك.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تلقى ندياي كرة أمامية فراوغ حارس ساوثهامبتون أرون رامسدايل وأودع الكرة في الشباك رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً هذا الموسم.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
ساوثهامبتون
آخر الأخبار
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
الرياضة
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
اليوم 13:42
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
الرياضة
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
اليوم 13:39
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
الرياضة
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
اليوم 13:30
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
الرياضة
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
اليوم 13:19
علياء المزروعي
اقتصاد
علياء المزروعي تُطلع رائدات الأعمال الإيطاليات على المناخ الاستثماري التنافسي في الإمارات
اليوم 13:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©