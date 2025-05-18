إيفرتون يودع «جوديسون بارك» بالفوز على ساوثهامبتون



لندن (أ ف ب)



ودّع إيفرتون ملعبه الشهير «جوديسون بارك» قبل الانتقال إلى ملعبه الجديد الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون 2-0 ضمن المرحلة السابعة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

تابع المباراة الأخيرة في هذا الملعب التاريخي 39201 متفرج، قبل الانتقال إلى الملعب الذي أطلق عليه اسم «هيل ديكينسون ستاديوم» الذي يتسع لـ53 ألف متفرج وشُيد على ضفاف نهر ميرسي في مدينة ليفربول.

وكان «جوديسون بارك» مسرحاً للمباريات البيتية لإيفرتون منذ عام 1892، وسيخصص من الآن وصاعداً إلى مباريات فئة السيدات للنادي.

وسجل ثنائية إيفرتون عن طريق جناحه السنغالي إيليمان ندياي في الدقيقتين 6 و45.

بدأ إيفرتون المباراة التي كانت الرقم 2791 له في «جوديسون بارك» ضاغطاً، وسرعان ما نجح في افتتاح التسجيل عندما وصلت الكرة إلى ندياي على مشارف المنطقة قبل أن يطلق كرة لولبية استقرت في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تلقى ندياي كرة أمامية فراوغ حارس ساوثهامبتون أرون رامسدايل وأودع الكرة في الشباك رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً هذا الموسم.