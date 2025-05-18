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الرياضة

حمدان بن مبارك يهنئ الشارقة باللقب الآسيوي

حمدان بن مبارك يهنئ الشارقة باللقب الآسيوي
18 مايو 2025 18:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، أسرة نادي الشارقة وجمهوره بمناسبة تتويج الفريق الأول للنادي بلقب دوري أبطال آسيا 2، مؤكداً أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل النادي والكرة الإماراتية.
وقال معاليه: «يحظى نادي الشارقة بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الاستثنائي الذي تحصل عليه أندية (الإمارة الباسمة) من صاحب السمو حاكم الشارقة».
وثمن معالي رئيس الاتحاد جهود المدرب أولاريو كوزمين، مشيداً بحسن إدارته لمباريات دوري أبطال آسيا 2، كما ثمن جهود الجهاز الفني والإداري واللاعبين والجمهور، مشيراً إلى أن فريق الشارقة كان خير سفير للكرة الإماراتية في هذا الموسم.
وأكد معاليه أن إنجاز نادي الشارقة الآسيوي سيكون محفزاً مهماً للاعبي منتخبنا الوطني في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، متمنياً لفريق الشارقة مزيداً من الإنجازات والألقاب.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
حمدان بن زايد آل نهيان
الشارقة
دوري أبطال أوروبا
أولاريو كوزمين
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