دي بروين لن يشارك «على الأرجح» في «مونديال الأندية»



لندن (أ ف ب)



كشف البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي عن أنه لن يشارك «على الأرجح» في صفوف فريقه في كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل في الولايات المتحدة، وذلك لتجنب إصابة قد تعيق مساعيه للعثور على نادٍ جديد.

ويغادر دي بروين مانشستر سيتي بعد 10 سنوات، عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم، ولكن كانت هناك تكهنات بأنه قد يوقع عقداً قصير الأمد للبقاء مع فريقه في كأس العالم للأندية.

وفشل دي بروين في إضافة المزيد من الألقاب إلى سجله بقميص السيتي هذا الموسم، إذ خسر لقب «البريميرليج» لمصلحة ليفربول، كما تعرض لهزيمة في نهائي الكأس أمام كريستال بالاس 0-1.

تُعدّ الفترة الأولى من الانتقالات الصيفية بمثابة فترة تسجيل إضافية استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، ما يسمح فعلياً للاعبين في وضعية دي بروين المشاركة في المسابقة.

ستكون مباراة مانشستر سيتي الافتتاحية في مونديال الأندية أمام الوداد المغربي في فيلادلفيا في 18 يونيو، لكن من غير المرجح أن يشارك اللاعب البالغ 33 عاماً، نظراً لعدم حسم خططه المستقبلية في الوقت الحالي.

وقال دي بروين «الأمر غير منطقي، لكن هذا يحدث عندما تُدخل بطولات جديدة في منتصف عقدك».

وتابع «يجب أن أعتني بنفسي؛ لأنه إذا تعرضتُ للإصابة في كأس العالم للأندية، فماذا سأفعل؟ لن يهتم بي أحدٌ حينها، لذا هناك احتمال كبير ألّا أشارك في المباراة، لكنني لا أعرف، ربما نعم».

وأسهم دي بروين في إحراز سيتي ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها 4 توالياً، ودوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إليه عام 2015.

ويقام مونديال الأندية من 14 يونيو إلى 13 يوليو.